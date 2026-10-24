Christian Ramos criticó el trabajo de Mano Menezes en la selección peruana: "No veo qué es lo que quiere"

La selección peruana se encuentra a puertas de afrontar dos nuevos partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA del mes de noviembre. Luego de la gira por Norteamérica, que dejó un saldo negativo de tres derrotas y un empate, la Bicolor buscará resarcirse y mejorar su imagen mostrando un mejor nivel futbolístico. A pocos días de ver a la Blanquirroja en acción, Christian Ramos, mundialista con Perú en Rusia 2018, habló sobre el presente del equipo y cuestionó fuertemente el trabajo de Mano Menezes.

Christian Ramos, exjugador de la selección peruana, criticó el trabajo de Mano Menezes

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', la 'Sombra', quien fue invitado como panelista, no dudó en criticar el trabajo del entrenador brasileño tras los resultados negativos ante Estados Unidos, Canadá y Colombia. En ese sentido, el exjugador de Alianza Lima y Sporting Cristal aseguró que la idea del estratega no se ve reflejada en el rendimiento de Perú.

“No me gustó (Perú en la última fecha FIFA), por momentos tiene ese chispazo que está atacando y ataca muy bien y después como que dejan de atacar, aíslan al delantero y como que se defienden. No tienen esa conexión. Yo espero más juego. Ahorita hay que conocer qué es lo que quiere el técnico. Hasta ahora, yo no veo qué es lo que quiere (Menezes) dentro de la selección”, señaló.

De esta manera, las palabras de Christian Ramos reflejan las dudas que existen sobre el funcionamiento de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes. Ahora, la Bicolor tendrá una nueva oportunidad de mostrar una mejor versión en los amistosos de noviembre y despejar las críticas por su rendimiento.

Partidos de Perú por fecha FIFA de noviembre

Vale resaltar que la selección peruana disputará dos encuentros amistosos el próximo mes por fecha FIFA. El primero será ante Bolivia el viernes 13 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon, mientras que el segundo compromiso se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con rival pendiente de confirmación.