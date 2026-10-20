Perú confirmó nuevo rival para amistoso en diciembre: es una selección que jugó el Mundial

La selección peruana de Mano Menezes sigue preparándose para lo que serán las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030. En ese sentido, recientemente se confirmó que la Bicolor afrontará un nuevo partido amistoso en el mes de diciembre y el rival elegido acaba de disputar el Mundial 2026. A continuación te contamos todos los detalles del cotejo pactado para el combinado nacional, aunque vale precisar que no será por fecha FIFA.

De acuerdo con información filtrada por el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, Perú enfrentará a un elenco de la Concacaf para cerrar el año. Sin embargo, el equipo de todos no contará con sus elementos más importantes porque será un duelo fuera de la programación habitual. La Blanquirroja chocará ante Panamá en un compromiso de agremiados.

“Por último, el 9 de diciembre se disputará el último amistoso de Perú (partido de agremiados). El encuentro también se jugará en Cusco, será dirigido por Mano Menezes y tendrá a Panamá como rival. Esta convocatoria tendrá una mezcla de jugadores Sub-23 y habituados a la altura”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’. De esta forma, quedó confirmado el último partido de la selección peruana para este 2026.

Perú jugará también amistosos en noviembre

Recordemos que previamente la Bicolor disputará otros dos encuentros amistosos, aunque estos sí por fecha FIFA. Ambos serán en el mes de noviembre, el primero ante Bolivia en el Estadio Monumental de Ate y el segundo en el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, ya que la FPF quiere comenzar a aclimatarse a la altura para disputar acá algunos encuentros de las Eliminatorias Conmebol al Mundial.

Selección peruana se prepara para la próxima fecha FIFA.

Eso sí, es importante indicar que todavía no se confirma el rival que enfrentaremos en la ciudad imperial. En un inicio se pensó en Honduras, pero esta opción quedó totalmente descartada. Sin embargo, el mismo Gustavo Peralta aseguró que de todas maneras el oponente saldrá de la Concacaf y en los próximos días se hará oficial.