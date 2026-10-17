Selección peruana avanza en convocatorias de futbolistas que interesan en España e Italia

La selección peruana apunta a clasificarse a los próximos mundiales después de la Copa del Mundo 2026, por lo que el área de scouting viene trabajando en el seguimiento y contacto con varios futbolistas nacidos fuera del Perú, pero con nacionalidad peruana. En ese contexto, Manuel Barreto, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, informó que ya se estableció contacto con dos jugadores que también despertaron el interés de España e Italia: estamos hablando de Airton León y Christian Vigil.

Selección peruana se perfila a convocar a futbolistas que interesan en España e Italia

En declaraciones al programa ‘Bicolor+’, Barreto, de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), señaló que las visitas se llevarán a cabo una vez finalizado el viaje a Azerbaiyán. Esta iniciativa pretende conocer de primera mano la situación de los futbolistas y seguir avanzando en las gestiones para que, en el futuro, puedan valorar la posibilidad de representar al combinado nacional.

"Hace poco vi el número de jugadores pero no quiero equivocarme mucho. Te puedo comentar, como primicia, que una vez finalizado el viaje a Azerbayán, el jefe de scouting como el secretario técnico harán visitas en Europa a todos estos jugadores que tenemos en el radar, no solo para segmentar el vínculo con ellos, sino también con sus clubes", indicó el directivo.

Airton León y Christian Vigil serán buscados por la selección peruana para una posible convocatoria

Entre los nombres mencionados por el responsable de menores aparecen Airton León y Christian Vigil, dos futbolistas que ya recibieron llamados de selecciones europeas. Según detalló Manuel Barreto, León fue convocado por España, mientras que Vigil también despertó el interés de Italia, situación que lleva a la FPF a redoblar sus esfuerzos para mantenerlos cerca del proyecto peruano.

"Tenemos chicos como Airton León que lo llamó la selección de España, a Vigil la de Italia, peleamos con grandes. El scouting es una red de relaciones, para nosotros hacer este viaje es importante porque podemos visitar a jugadores que ya están o jugadores que puedan venir", explicó.

¿Quiénes son Airton León y Christian Vigil?

Airton León, de 18 años, nació en España y posee también la nacionalidad peruana. En la actualidad actúa como defensa central y milita en el CD Basconia, equipo de la cuarta categoría del fútbol español. Además, realizó sus categorías menores en el Athlétic Club.

Christian Vigil, de 15 años, es un centrocampista que milita actualmente en las divisiones menores del AC Milan de Italia y que ha formado parte tanto de la selección peruana Sub-16 como de la italiana Sub-15.