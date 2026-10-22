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¿Eres tú, De Bruyne? Pedro Gallese hizo una magnífica asistencia en el triunfo de Deportivo Cali

Pedro Gallese, portero de la selección peruana, deleitó a toda Colombia con una sensacional asistencia en Deportivo Cali por la Liga Dimayor.

Francisco Esteves
Pedro Gallese hizo una magnífica asistencia en el triunfo de Deportivo Cali.
Pedro Gallese hizo una magnífica asistencia en el triunfo de Deportivo Cali. | Deportivo Cali - X.
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Pedro Gallese es uno de los futbolistas de la selección peruana que sigue ejerciendo su carrera profesional en el extranjero, ya que actualmente se encuentra jugando para Deportivo Cali. En ese sentido, recientemente nuestro compatriota dio la hora a nivel internacional debido a que realizó una sensacional asistencia durante el triunfo de su equipo en la Liga Dimayor de Colombia.

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Así como lees, pese a ser un guardameta, el ex Alianza Lima destacó al mandar un balonazo sumamente preciso que le llegó a Andrés Steven Rodríguez para que marcara el 3-0 de los suyos sobre Llaneros. Esta acción de inmediato causó sensación entre todos los hinchas del conjunto esmeralda, ya que es poco habitual que un portero dé un pase de gol.

Como verás a continuación, Pedro Gallese decidió jugar rápido tras un ataque del conjunto rival y metió un zurdazo que, tras un error de la defensa, le quedó al delantero de Deportivo Cali, quien solo frente al arquero decidió picársela. El arquero de la selección peruana sigue rompiéndola en el extranjero y es uno de los convocados fijos de Mano Menezes para la próxima fecha FIFA.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Gallese en Deportivo Cali?

Pedro Gallese aún tiene contrato con Deportivo Cali hasta el 31 de diciembre del 2027. A mediados de la actual temporada fue voceado en Alianza Lima, donde ya jugó en 2019, pero todo quedó descartado y se quedó en la escuadra colombiana.

Trayectoria de Pedro Gallese

Estos han sido sus clubes:

  • U. San Martín
  • Atlético Minero
  • Juan Aurich
  • Tiburones Rojos
  • Alianza Lima
  • Orlando City
  • Deportivo Cali
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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