Perú derrotó 12-0 a Papúa Nueva Guinea en el Mundial Sub-15 y quiere hacer historia

Los hinchas de la selección peruana andan sumamente preocupados por el presente del plantel principal, comandado por el brasileño Mano Menezes. Sin embargo, ahora una de sus divisiones menores acaba de brillar a nivel internacional debido a que marcha al máximo en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán, donde uno de sus resultados fue una victoria 12-0 sobre Papúa Nueva Guinea.

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El elenco incaico comparte el Grupo O de la competición, donde participan un total de 189 combinados nacionales, junto a Malí, Mongolia, Bielorrusia, Papúa Nueva Guinea y Botsuana. Vale precisar que este torneo es oficial de la FIFA y se encuentra clasificada absolutamente toda la Conmebol. Es decir, los diez países que integran la confederación sudamericana.

¿Cómo marcha Perú en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán 2026?

En la primera fecha, la selección peruana empató 2-2 con su similar de Bielorrusia y parecía que iba a complicarse en el Mundial Sub-15 2026; sin embargo, en la segunda jornada se impuso con categoría y humilló 12-0 a Papúa Nueva Guinea, por lo que se metió entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Selección peruana y una goleada histórica.

No obstante, eso no es todo, sino que ahora, por la fecha número tres, Perú derrotó 2-0 a Botsuana y se afianza como candidato para avanzar a la siguiente fase de la competición internacional de la FIFA. La Bicolor quiere hacer historia y darle una alegría a todo el deporte nacional, por lo que los siguientes días serán claves en su objetivo.

Vale precisar que esta es la primera edición de la Copa Mundial y Festival de Fútbol Sub-15, por lo que la máxima entidad del balompié a nivel internacional decidió experimentar utilizando a una cantidad récord de participantes. Prácticamente están todas las selecciones afiliadas a una confederación oficial.