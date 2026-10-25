Club histórico exige que no se le quiten puntos y asegura que otros equipos buscan perjudicarlo

Hace poco el fútbol peruano se remeció debido a que le quitaron dos puntos importantísimos a Sport Boys en la tabla acumulada de la Liga 1, lo que generó una gran indignación en los rosados e incluso ya hicieron su respectivo reclamo. En ese sentido, ahora un nuevo club de nuestro balompié acaba de exigir a la Comisión Disciplinaria que se le devuelvan tres unidades que le fueron arrebatadas de forma, de acuerdo al comunicado, totalmente injusta.

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No obstante, en esta ocasión no se trata de una institución deportiva de la primera división del Perú, sino de un importante elenco de la Liga 2, el ascenso nacional. Es Unión Minas, quien mediante una publicación oficial en sus redes sociales aseguró que otros cuadros buscan perjudicarlo en su afán de retornar a la máxima categoría del fútbol incaico.

Unión Minas exige devolución de puntos en la Liga 2

“El Club Deportivo Unión Minas Centromin Pasco expresa su total rechazo e indignación ante la apertura del Expediente L2.O-50-26 de la Comisión Disciplinaria, producto de una maniobra desmedida y sin sustento real que busca frenar nuestro legítimo retorno a la Liga 1”, comienza indicando el comunicado oficial.

Dentro del remitente se indica que Unión Comercio, Santos FC, Betín Tacna Heroica, ADA Jaén, Ayacucho FC, Universidad San Martín y Comerciantes FC se han articulado en una denuncia conjunta para exigir que les quiten puntos y se les impongan multas asfixiantes. Esto debido a que sienten miedo por el poderío del popular 'Rodillo Minero' y su localía a 4,380 metros sobre el nivel del mar.

“A diferencia de un reclamo justo y con verdadero asidero legal, en esta ocasión se nos acusa temerariamente de un supuesto "desacato" en el partido a puertas cerradas ante Unión Comercio, usando como pretexto fotografías de hinchas apostados en los muros exteriores del Sector Sur (fuera del estadio). Pretender quitarnos puntos porque el pueblo pasqueño busca alentar al equipo de sus amores desde la calle o los muros externos de su barrio es un abuso arbitrario que carece de toda base reglamentaria”, agregó Unión Minas.

Unión Minas y su comunicado tras la pérdida de puntos.

Finalmente, el elenco de Pasco, que marcha entre los puestos de playoffs de ascenso en la Liga 2, hizo un llamado a la prensa local y a su hinchada para que juntos logren la devolución de los puntos restados en la tabla de posiciones. La segunda división del Perú está en su recta final y cada unidad es indispensable en los objetivos de las diferentes instituciones deportivas que ahí compiten.