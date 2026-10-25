Alianza Lima puede perder el Clausura ante Universitario por un detalle que enloquecerá al hincha

Alianza Lima volvió a la lucha por el título del Torneo Clausura, pero puede perder el campeonato a manos de Universitario de Deportes y con él la Liga 1 2026 debido a un error inesperado. Recientemente se reveló la situación que puede sufrir el cuadro blanquiazul y generará una fuerte molestia en todos sus hinchas alrededor del mundo.

Resulta que, si la 'U' se convierte en líder del certamen en las próximas fechas y la tendencia de ir tres puntos por encima de los íntimos se mantiene, los merengues se habrán llevado el título del segundo torneo de la temporada por apenas un triunfo. Lo que nos remonta a lo sucedido hace unas semanas en el Estadio Alejandro Villanueva.

El error que puede costarle el título a Alianza Lima

Como sabemos, en el último clásico de la Liga 1 2026, ambos clubes iban empatando 1-1 en Matute y Alejandro Duarte cometió un blooper de otro planeta en la última jugada del partido, el cual Lisandro Alzugaray aprovechó muy bien para marcar el 2-1 definitivo a favor de Universitario de Deportes.

Si Alianza Lima no hubiera perdido ese partido, la cantidad de puntos de ambos clubes en la tabla de posiciones sería la misma y los blanquiazules podrían tentar la diferencia de goles para llevarse el Torneo Clausura, y con él el título nacional del fútbol peruano sin necesidad de disputar playoffs a finales de año.

Alejandro Duarte podría terminar siendo clave en la recta final de la Liga 1 2026.

Por ello, el error de Alejandro Duarte en el último clásico podría terminar pasándole factura al conjunto dirigido por Pablo Guede y es un detalle que generará gran incomodidad dentro de la hinchada. Recordemos que el guardameta incaico ha tenido algunos fallos en momentos determinantes, por lo cual ya se encuentra en la mira de los aficionados.