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Alianza Lima cayó 1-0 en su partido y preocupa para la recta final del Torneo Clausura

Alianza Lima no logró su mejor desempeño en su último partido, perdió por la mínima y generó incertidumbre en sus hinchas para la recta final de la temporada.

Angel Curo
Alianza Lima cayó 1-0 en su partido y preocupa para la recta final del Torneo Clausura
Alianza Lima cayó 1-0 en su partido y preocupa para la recta final del Torneo Clausura | Composición Líbero
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Alianza Lima tiene la obligación de luchar por el título nacional y darle una nueva alegría a su hinchada. Por ello, la escuadra victoriana es consciente de la necesidad de conquistar el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, la incertidumbre se apoderó de los hinchas luego de que el equipo cayera por la mínima en su último partido.

Alineaciones Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Clausura

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Alianza Lima cayó 1-0 y preocupa para la recta final del Torneo Clausura

El plantel femenino de Alianza Lima llegaba en un gran momento luego de haber asegurado su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Por ello, disputó un amistoso internacional ante Talleres con el objetivo de prepararse de la mejor manera para la recta final de la temporada.

Las 'íntimas' buscaban afinar detalles para llegar en óptimas condiciones a la etapa decisiva del campeonato. Sin embargo, terminaron siendo superadas por el cuadro argentino, que se quedó con la victoria por 1-0, resultado que generó preocupación entre sus hinchas.

Alianza Lima Femenino, Alianza Lima vs Talleres Femenino

Alianza Lima cayó 1-0 ante Talleres en partido amistoso

El encuentro se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva ante la presencia de los aficionados. Alianza Lima comenzó mostrando un buen funcionamiento defensivo, hasta que, a los 33 minutos del primer tiempo, recibió un golpe anímico con la anotación de Juana Fonseca. El equipo dirigido por José Letelier buscó remontar el marcador, mientras también les daba rodaje a sus jugadoras.

Cabe señalar que la escuadra victoriana había ganado el anterior enfrentamiento ante Talleres por 1-0, por lo que ahora el conjunto argentino se cobró la revancha. Tras este resultado, las blanquiazules deberán volver a los entrenamientos con la mirada puesta en corregir errores y llegar preparadas a las semifinales del Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Alianza Lima las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina?

Por el momento, no existe una fecha confirmada para las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, aunque se prevé que se disputen durante la segunda semana de noviembre. El rival de Alianza Lima se conocerá este domingo 25 de octubre y saldrá del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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