0

Liga Femenina 2026: programación de los playoffs por el título del Clausura

La Liga Femenina 2026 regresa con los cuartos de final del Torneo Clausura. Equipos como Melgar, Mannucci, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas buscan los últimos lugares a semifinales.

Wilfredo Inostroza
Se disputan los playoffs de la Liga Femenina 2026
Se disputan los playoffs de la Liga Femenina 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Vuelve la Liga Femenina 2026 con dos vibrantes encuentros donde conoceremos a los dos últimos semifinalistas del Torneo Clausura del presente año. A continuación, repasa la programación de los cuartos de final con Sporting Cristal, Melgar, Atlético Andahuaylas y Carlos A. Mannucci.

Universitario puede perder importante fichaje tras interés de Junior de Colombia: "Conversaciones"

PUEDES VER: Universitario puede perder importante fichaje tras interés de Junior de Colombia: "Conversaciones"

Recordemos que esta instancia de los playoffs se jugará a partido único, por lo que no hay margen de error para ninguno de estos cuatro equipos, que buscarán mantenerse en competencia en este segundo certamen del año.

Cabe señalar que Alianza Lima y Universitario clasificaron directamente a las semifinales, por ubicarse en el primer y segundo lugar de la fase regular.

Programación de los cuartos de final del Clausura de Liga Femenina 2026

Sábado 24 de octubre

  • 14:00 | FBC Melgar vs Carlos A. Mannucci | Estado Monumental UNSA, Arequipa

El ganador jugará con Universitario en semifinales.

Domingo 25 de octubre

  • 15:15 | Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas | Estadio Alberto Gallardo, Lima

El ganador jugará con Alianza Lima en semifinales.

Liga Femenina

Programación cuartos de final del Clausura

¿Cómo se define el campeón de la Liga Femenina 2026?

Una vez que se definan los cuatro semifinalistas, esta instancia se disputará en duelos de ida y vuelta. El equipo que cerrará de local será el que mejor puntaje haya obtenido en la fase regular.

Universitario se quedó con el Torneo Apertura y si se lleva también el Clausura, será automáticamente campeón nacional. Si es otro equipo el que obtenga el segundo torneo del año, habrá una final para definir al ganador absoluto de la temporada.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Ex Universitario sorprende al fichar por FC Cajamarca para la Liga 1: "Bienvenido"

  2. Sporting Cristal busca firmar a volante que fue el deseo de Universitario: "Conversaciones"

  3. Alianza Lima sorprende al anunciar cambio de horario para su próximo partido: "Factores externos"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano