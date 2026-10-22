Liga Femenina 2026: programación de los playoffs por el título del Clausura

Vuelve la Liga Femenina 2026 con dos vibrantes encuentros donde conoceremos a los dos últimos semifinalistas del Torneo Clausura del presente año. A continuación, repasa la programación de los cuartos de final con Sporting Cristal, Melgar, Atlético Andahuaylas y Carlos A. Mannucci.

Recordemos que esta instancia de los playoffs se jugará a partido único, por lo que no hay margen de error para ninguno de estos cuatro equipos, que buscarán mantenerse en competencia en este segundo certamen del año.

Cabe señalar que Alianza Lima y Universitario clasificaron directamente a las semifinales, por ubicarse en el primer y segundo lugar de la fase regular.

Programación de los cuartos de final del Clausura de Liga Femenina 2026

Sábado 24 de octubre

14:00 | FBC Melgar vs Carlos A. Mannucci | Estado Monumental UNSA, Arequipa

El ganador jugará con Universitario en semifinales.

Domingo 25 de octubre

15:15 | Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas | Estadio Alberto Gallardo, Lima

El ganador jugará con Alianza Lima en semifinales.

Programación cuartos de final del Clausura

¿Cómo se define el campeón de la Liga Femenina 2026?

Una vez que se definan los cuatro semifinalistas, esta instancia se disputará en duelos de ida y vuelta. El equipo que cerrará de local será el que mejor puntaje haya obtenido en la fase regular.

Universitario se quedó con el Torneo Apertura y si se lleva también el Clausura, será automáticamente campeón nacional. Si es otro equipo el que obtenga el segundo torneo del año, habrá una final para definir al ganador absoluto de la temporada.