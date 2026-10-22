Universitario puede perder importante fichaje tras interés de Junior de Colombia: "Conversaciones"

Universitario de Deportes se encuentra en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026 y se ilusiona con conseguir el tetracampeonato de la Liga 1. Sin embargo, la dirección deportiva ya empezó a planificar su plantel para la siguiente temporada y mostraron interés en un talentoso futbolista ecuatoriano, aunque ahora Junior de Colombia se interpuso en sus planes.

Universitario puede perder importante fichaje tras interés de Junior de Colombia

Aunque la temporada de la Liga 1 2026 aún no termina, la dirección deportiva de Universitario ya comenzó a buscar posibles fichajes. Uno de los nombres que ha sonado es el de Carlos Gruezo, volante ecuatoriano que, según informaron en Ecuador, ya negocia con los cremas para concretar su llegada.

Sin embargo, durante el programa 'Desmarcados', el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que el mediocentro no solo mantiene conversaciones con la 'U', sino que también tiene grandes posibilidades de convertirse en nuevo jugador de Junior de Barranquilla.

Carlos Gruezo, pretendido por Universitario, negocia con Junior de Baranquilla

"Carlos Gruezo tiene la posibilidad de llegar a Junior de Barranquilla. Nos cuentan, incluso, que ya hay conversaciones, por lo que veo difícil su posible llegada a Universitario. Él ya estuvo en carpeta de la 'U', pero no llegó porque pertenecía a Santos Laguna. Habrá que ver qué puede ofrecerle el cuadro crema para convencerlo", reveló el comunicador.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que el experimentado futbolista ya había estado en el radar de Universitario anteriormente, aunque las negociaciones no llegaron a concretarse. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que la 'U' continúe en la puja por el mediocampista con el objetivo de concretar su primer fichaje para la temporada 2027.

Números de Carlos Gruezo

Carlos Gruezo militó a inicios de año en las filas del Santos Laguna de la Liga MX, donde no tuvo una gran regularidad. En total disputó 14 partidos, sumando solo 910 minutos en campo, aunque aportó con un gol. En setiembre rescindió contrato con el club mexicano y desde entonces está como agente libre.