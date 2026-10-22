Matías Vega, portero de Juan Pablo II, se rindió ante el plantel de Universitario: "Jerarquía"

Universitario de Deportes se enfrentará a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas buscan una victoria que los impulse al liderato ante uno de sus competidores directos. En la previa, el portero del cuadro de Chongoyape, Matías Vega, no dudó en destacar al plantel de los cremas.

Matías Vega, portero de Juan Pablo II, se rindió ante el plantel de Universitario

La escuadra merengue ha logrado recuperarse en la última fecha y se mantiene a un solo punto del liderato. Sin embargo, el cuadro papal también atraviesa un gran momento de forma. Por ello, durante una conversación con el programa 'Zona Mixta' de Movistar Deportes, le preguntaron al portero Matías Vega por su análisis previo al partido.

El arquero de Juan Pablo II sorprendió a los hinchas al destacar la importancia de Universitario en el fútbol peruano y no dudó en elogiar a su plantel, señalando que cuenta con jugadores de gran jerarquía y experiencia. En esa línea, remarcó que poco a poco está recuperando su mejor versión.

Universitario busca su segunda victoria al mando de Fabián Bustos en el Torneo Clausura

"Sabemos lo que significa Universitario para la Liga y lo que es para el Perú. Es un equipo que tiene jugadores de mucha trayectoria y jerarquía, y que ha cambiado un poco la cara respecto a lo que fue el Apertura. Se están acercando al equipo que fue tricampeón", señaló el guardameta.

Sin embargo, Matías Vega también remarcó que ambos elencos llegan en condiciones similares al encuentro, por lo que saldrán al campo con el objetivo de arruinarle la fiesta a la ‘U’ en su propia casa.

“Lo bueno que tiene este campeonato es que ambos llegamos en situaciones expectantes y en condiciones de afrontar un partido lindo. Nosotros tenemos la idea de sumar y sabemos que es un partido que internamente sentimos que podemos competir de igual a igual”, remarcó.

Juan Pablo II no contará con dos jugadores ante Universitario

Se confirmó que los jugadores Álvaro Rojas y Paolo Reyna no podrán integrar la convocatoria de Juan Pablo II para enfrentar a Universitario. Ambos futbolistas están a préstamo en el cuadro de Chongoyape y tienen una cláusula que les impide enfrentar a la ‘U’, club dueño de pase.