Universitario podría quedarse sin una importante figura extranjera en dos meses

¡Atención, hinchas cremas! Universitario se viene preparando para su próximo partido ante Juan Pablo II por la jornada 13 del Torneo Clausura. Sin embargo, la 'U' también debe pensar en lo que será la siguiente temporada de la Liga 1, por lo que deberá planificar bien qué jugadores continuarán y quiénes no.

En este sentido, los dirigidos por Fabián Bustos podrían perder a un importante jugador para el próximo año si la directiva no toma cartas en el asunto. El futbolista al que hacemos mención es: Caín Fara, quien finaliza su contrato a fines de este año.

Caín Fara puede salir de Universitario en dos meses

El futbolista, que llegó al cuadro crema procedente de Atlanta de Argentina, se ha consolidado como una de las piezas clave del equipo desde su incorporación para el Torneo Apertura. En medio de fichajes poco trascendentes, como los de Miguel Silveira y Sekou Gassama, Fara ha sido uno de los mejores refuerzos de la 'U' esta temporada, por lo que se ha ganado el cariño de la hinchada.

No obstante, el defensor finaliza su contrato con los cremas este 31 de diciembre, una situación que genera preocupación, pues, si la directiva no toma medidas, podría perder a uno de sus buenos elementos de cara a la próxima temporada.

Caín Fara termina su contrato con Universitario en dos meses

Rendimiento de Caín Fara con Universitario

Desde su llegada a Universitario, Caín Fara ha disputado 34 partidos en total, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. El defensor argentino registra tres goles y una asistencia, cifras que reflejan su aporte al equipo durante la temporada.

Equipos donde estuvo Caín Fara

Rosario Central U20

Rosario Central II

Juventud Antoniana

Estudiantes

Ferro

Aldosivi

Sol de América

Tigre

SD Aucas

CS Emelec

Sin equipo

Atlanta

Universitario

Próximo partido de Universitario

Universitario se enfrentará a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, donde los cremas buscarán sumar una nueva victoria para mantenerse en la pelea por el campeonato.