Alianza Lima recupera a Nicolás Díaz para partido contra CD Moquegua: "Viaja"

Alianza Lima visitará a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules buscarán extender a cuatro su racha de victorias consecutivas y esperar un tropiezo de sus rivales directos en la lucha por el campeonato. A pocas horas del trascendental encuentro ante La Fuerza del Sur, los íntimos recibieron una gratificante noticia: Nicolás Díaz se metió a la lista de convocados y viajará con el plantel.

Alianza Lima recupera a Nicolás Díaz para el partido frente a CD Moquegua

Según información del periodista José Varela, el defensor chileno fue considerado por Pablo Guede para integrar la delegación aliancista que tendrá la difícil tarea de sumar tres puntos en una plaza complicada. Díaz de 27 años era una de las principales dudas para el partido ante CD Moquegua debido a los mareos que ha venido padeciendo en las últimas semanas, sin embargo, su presencia quedó confirmada.

¡LO ÚLTIMO! NICOLÁS DÍAZ VIAJA CON ALIANZA LIMA. El defensor chileno integra la delegación blanquiazul que viaja rumbo a Tacna para enfrentar este domingo a CD Moquegua, por la fecha 13 del Torneo Clausura, publicó el citado comunicador en su cuenta oficial de X.

Nicolás Díaz viaja con Alianza Lima a Moquegua

De esta manera, Nicolás Díaz se perfila como una alternativa importante para Pablo Guede de cara al duelo ante CD Moquegua. Ahora, quedará por conocer si el defensor chileno iniciará las acciones en el Estadio 25 de Noviembre o esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

¿Por qué Nicolás Díaz sufre mareos?

Como se recuerda, Nicolás Díaz fue diagnosticado con un cuadro de laberintitis tras el duro choque que sufrió en el partido ante Juan Pablo II en Chongoyape. Desde entonces, el futbolista ha padecido mareos que le han impedido sumar minutos en el Clausura, inclusive, fue convocado en la fecha pasada ante Atlético Grau, pero no jugó debido a que empezó a marearse durante el calentamiento.