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Pablo Guede eligió al reemplazo de Mateo Antoni para partido de Alianza Lima vs CD Moquegua
Mateo Antoni no estará disponible en Alianza Lima para enfrentar a CD Moquegua y se conoció que Pablo Guede ya definió al jugador que lo reemplazará en su once.
Alianza Lima se encuentra ultimando detalles para lo que será su visita a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los blanquiazules llegan a este trascendental partido con algunas bajas por lesión, entre ellas, la de Mateo Antoni, quien se retiró en camilla del último encuentro frente a Atlético Grau. Pablo Guede ya tomó cartas en el asunto y en las últimas horas se conoció que ya tiene definido al reemplazo del uruguayo en la zaga central.
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Pablo Guede eligió al reemplazo de Mateo Antoni para el Alianza Lima vs CD Moquegua
Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, todo apunta a que el hombre elegido para reemplazar a Mateo Antoni es Gianfranco Chávez. El exjugador de Sporting Cristal iniciaría las acciones ante CD Moquegua junto a Renzo Garcés debido a la incertidumbre sobre la situación de Nicolás Díaz, cuya presencia aún está en duda.
"Yo no creo que Alianza haga muchos cambios con relación al partido con Grau, salvo la ausencia de Pavez, que yo creo que podría ir Jesús Castillo. Como central, lo de Antoni que no va a viajar, No va a viajar Antoni ni Esteban Pavez ni Paolo Guerrero, obviamente, y en esa posición tendría que ir Gianfranco Chávez porque Nico Díaz no se sabe todavía (si viaja). El tema del oído es medio complicado", dijo en L1 Radio.
Gianfranco Chávez se perfila como titular ante CD Moquegua en reemplazo de Mateo Antoni
De esta manera, Gianfranco Chávez tendría la oportunidad de ser titular en la defensa de Alianza Lima ante la ausencia de Mateo Antoni. No obstante, Pablo Guede deberá esperar para conocer la evolución de Nicolás Díaz, quien sufre un cuadro de laberintitis, para poder definir su esquema de cara a un duelo clave en la lucha por el Torneo Clausura.
¿Qué lesión sufrió Mateo Antoni en Alianza Lima?
Según informó el comunicador José Varela, Antoni aqueja dolores en la rodilla que le impidieron continuar el partido ante Grau en Matute. No obstante, descartó que el futbolista haya sufrido alguna rotura u otra lesión de gravedad.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua?
Recordemos que el partido entre Alianza Lima y CD Moquegua está programado para este domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m. en el Estadio 25 de Noviembre, por la fecha 13 del Torneo Clausura.
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