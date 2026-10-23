¿Y L1 MAX? Canal de TV anunció transmisión del Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Clausura

No falta mucho para vivir el partido entre Alianza Lima vs CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos elencos saldrán al campo en busca de los tres puntos, pero en paralelo se ha dado una noticia que ha impactado a los hinchas con relación al canal de transmisión.

Canal de TV anunció transmisión del Alianza Lima vs CD Moquegua

Resulta que no solo L1 MAX tendrá las imágenes del partido entre Alianza Lima vs CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Recientemente, Movistar Deportes informó a todos sus seguidores que tendrá los derechos para emitir EN VIVO la previa y los 90 minutos de este cotejo clave de los blanquiazules.

"¡A por los 3 puntos! CD Moquegua recibirá este domingo, desde las 12.00 pm., a Alianza Lima por la fecha 13 del Torneo Clausura. El cuadro local buscará conseguir su segunda victoria consecutiva, mientras que el conjunto blanquiazul intentará sumar su cuarto triunfo seguido en el campeonato", informó Movistar Deportes en sus redes sociales.

De esta manera, el hincha íntimo tiene más opciones para disfrutar la transmisión de este partido en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua. Alianza Lima no quiere perder el camino en busca de obtener el título del Torneo Clausura 2026, lo que lo convertiría automáticamente en campeón nacional de la Liga 1.

Por su parte, CD Moquegua necesita los tres puntos a como de lugar para alejarse de la zona baja de la tabla de posiciones. Es evidente que cada uno tiene su objetivo trazado, por lo que se juega mucho en los siguientes 90 minutos del cotejo local.

Alianza Lima vs CD Moquegua: fecha, hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima vs CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el domingo 25 de octubre a la 1.15 p. m. con la transmisión de L1 MAX y Movistar Deportes.