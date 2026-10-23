José Soto, DT de Deportivo Moquegua, destacó a futbolista de Alianza Lima: "Juegan a su ritmo"

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de imponer condiciones y seguir en la pelea por el título. Uno de los aspectos más llamativos de este duelo fue la llegada de José Soto a la dirección técnica del cuadro moqueguano. En ese contexto, el estratega no dudó en remarcar el talento de uno de los futbolistas blanquiazules.

José Soto, DT de Deportivo Moquegua, destacó a futbolista de Alianza Lima

Durante una conversación con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, el referente de Alianza Lima y ahora técnico de Deportivo Moquegua comentó sobre el duelo del fin de semana y sorprendió a destacar a un jugador como el más determinante de los íntimos: Fernando Gaibor.

Según indicó ‘Pepe’ Soto, su equipo tendrá la dura tarea de evitar que el volante ecuatoriano interactúe con el balón, ya que considera que es el encargado de distribuir el juego de los blanquiazules por el mediocampo. En ese sentido, destacó que si cuenta con espacio terminará generando peligro.

Fernando Gaibor recibió los elogios de José Soto por su rendimiento con Alianza Lima

“No le puede llegar la pelota a Fernando Gaibor porque él es el que mueve a Alianza Lima, juegan a su ritmo. Si le das el balón te maneja todo el encuentro”, expresó el estratega nacional.

Del mismo modo, José Soto indicó que Deportivo Moquegua saldrá en busca de imponer su localía y quedarse con la victoria ante Alianza Lima, aunque resaltó que un empate no sería un mal resultado.

“El que cometa menos errores, ganará el partido. Nosotros estamos entrando a la cancha con un punto, si se consiguen otros dos, muy bien, pero nos vamos a aferrar a ese punto. Vamos a tener una o dos y tenemos que meterla, seremos guerreros para defender”, remarcó.

Números de Fernando Gaibor con Alianza Lima

Fernando Gaibor ha tenido una notable regularidad en Alianza Lima al punto que es considerado como un imprescindible en el esquema de Pablo Guede. El ecuatoriano ha disputado 24 partidos en la temporada, aportando con tres goles y dos asistencias.