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Alianza Lima cerca de perder a jugador de 1.3 millones de euros ante Sporting Cristal
Alianza Lima podría sufrir una sensible baja ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. Se encienden las alarmas en Matute.
Alianza Lima afrontará un compromiso clave del Torneo Clausura 2026 con una preocupación que va más allá de conseguir los tres puntos. Uno de sus futbolistas más importantes podría quedarse fuera del esperado enfrentamiento ante Sporting Cristal, un rival directo en la lucha por los primeros lugares. Todo dependerá de lo que ocurra en el próximo encuentro de los blanquiazules ante CD Moquegua, donde una amonestación podría cambiar los planes del comando técnico.
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Alianza Lima cerca de perder a jugador clave ante Sporting Cristal
El jugador en cuestión es Renzo Garcés, quien acumula cuatro tarjetas amarillas en el Clausura y se encuentra en capilla. El defensor central está a una amonestación de recibir una suspensión por acumulación de tarjetas, por lo que deberá tener especial cuidado cuando Alianza Lima enfrente a CD Moquegua.
Renzo Garcés no jugará ante Sporting Cristal si es amonestado ante CD Moquegua.
La posible ausencia de Garcés representaría un problema para Pablo Guede, ya que el zaguero es una pieza importante en la última línea del equipo victoriano. Su presencia resulta especialmente relevante en una etapa en la que cada resultado puede influir en las aspiraciones de Alianza Lima de pelear por el título nacional.
Por ello, el partido ante CD Moquegua será determinante para el defensor blanquiazul. Si recibe una nueva tarjeta amarilla, quedará suspendido para el siguiente compromiso ante Sporting Cristal; de lo contrario, podrá estar disponible para un duelo directo que promete ser clave en la lucha por el Torneo Clausura. La expectativa estará puesta en la decisión de Guede y en cómo Garcés afrontará un encuentro en el que deberá encontrar el equilibrio entre defender con intensidad y evitar una amonestación.
¿Cuál es el valor de Renzo Garcés?
Según el portal 'Transfermarkt', Renzo Garcés tiene un valor de mercado de 1,3 millones de euros a sus 30 años de edad. Es uno de los más cotizados de la Liga 1 y atraviesa un gran momento con camiseta de Alianza Lima.
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