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Hernán Barcos dejó tajante mensaje al saber que tendrá que enfrentar a Alianza Lima: "Importantes"

El delantero de Sporting Cristal, Hernán Barcos, fue consultado sobre el duelo ante Alianza Lima y no dudó en responder públicamente.

Diego Medina
Hernán Barcos respondió a la consulta sobre el partido de Sporting Cristal ante Alianza Lima.
Hernán Barcos respondió a la consulta sobre el partido de Sporting Cristal ante Alianza Lima. | Foto: Inka Digital TV
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Sporting Cristal enrumbó hacia Cusco de cara a su siguiente partido por el Torneo Clausura 2026. Los celestes son líderes del certamen y dependen de sí mismos para ser campeones al cierre de las últimas cinco fechas. Dentro de ese camino hay un duelo directo ante Alianza Lima, por lo que uno de los que se pronunció ante este encuentro fue Hernán Barcos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 por la fecha 13.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación ACTUALIZADA por la fecha 13

Hernán Barcos tajante sobre próximo partido de Sporting Cristal ante Alianza Lima

Cuando Sporting Cristal arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, uno de los que se dio el tiempo de atender a la prensa fue Hernán Barcos. El experimentado atacante hizo énfasis en el choque ante Cusco FC, pero no fue ajeno a las consultas con relación a su exequipo, Alianza Lima.

Fiel a su estilo, el 'Pirata' dejó en claro que los cinco partidos que le restan a Sporting Cristal son claves en busca del objetivo: ser campeón del Torneo Clausura. En primer lugar concentrarán esfuerzos para dar el batacazo en la altura ante Cusco FC, para luego mentalizarse en el choque contra los blanquiazules en el Estadio Alberto Gallardo.

"Primero está Cusco y después lo que viene... Alianza y los que siguen. Son todos partidos importantes y lo jugaremos con la total responsabilidad", manifestó Hernán Barcos previo al viaje a Cusco.

(VIDEO: Inka Digital TV)

Del mismo modo, Hernán Barcos no quita importancia a los partidos que se vienen luego de los enfrentamientos contra Cusco FC y Alianza Lima. El delantero tiene claro que pueden vencer a los dos próximos contrincantes, pero que de nada valdrá si en los últimos tres choques no logran la victoria. Esto es partido a partido y esperan estar a la altura del club.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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