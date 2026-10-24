Club de la Liga 1 2026 evalúa ir al TAS por dos puntos vitales en la tabla de posiciones

Resulta que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 decidió restarle dos puntos en la tabla de posiciones acumulada a un histórico club peruano, en pleno momento clave del Torneo Clausura 2026. En medio de ello, se conoció que la institución deportiva se encuentra analizando ir al TAS para reclamar por tal sanción.

Nos referimos a Sport Boys, que se complicó aún más en la misión de conseguir un boleto a la Copa Sudamericana del próximo año, el cual será su centenario, debido a que lo castigaron por problemas administrativos. Pese a ello, el conjunto rosado hará hasta lo imposible por recuperar las unidades y ascender en la clasificación anual.

De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, en el Callao evalúan recurrir a la justicia internacional para impedir la resta de puntaje. “Sport Boys definirá en las próximas horas si va al TAS por los dos puntos. Recordemos que la apelación fue desestimada”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

Sport Boys debe recuperar puntos en el acumulado.

Vale precisar que los rosados se sitúan decimosegundos en la tabla de posiciones de la Liga 1 con 34 unidades y está a 10 puntos del octavo lugar, a partir del cual se clasifica a la Copa Sudamericana. Por ello, acudir al TAS puede ser una decisión primordial para el elenco que hoy dirige Carlos Desio.

¿Cuándo juega Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

Sport Boys recibirá a FC Cajamarca este domingo 25 de octubre desde las 3.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de L1 MAX vía DSPORTS y Movistar Deportes. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía DGO y Movistar Play si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.