0
EN VIVO
Tabla acumulada Liga 1 2026
EN DIRECTO
Tabla del Torneo Clausura 2026

Club de la Liga 1 2026 evalúa ir al TAS por dos puntos vitales en la tabla de posiciones

Club que está en la lucha por el título de la Liga 1 2026 sorprendió a sus hinchas debido a que puede ir al TAS para reclamar puntos en la tabla de posiciones.

Francisco Esteves
Club de la Liga 1 2026 evalúa ir al TAS por dos puntos.
Club de la Liga 1 2026 evalúa ir al TAS por dos puntos. | Foto: Composición de Líbero.
COMPARTIR

Resulta que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 decidió restarle dos puntos en la tabla de posiciones acumulada a un histórico club peruano, en pleno momento clave del Torneo Clausura 2026. En medio de ello, se conoció que la institución deportiva se encuentra analizando ir al TAS para reclamar por tal sanción.

Alianza Lima, Universitario y FBC Melgar están en los primeros lugares del acumulado.

PUEDES VER: Tabla acumulada Liga 1 2026 EN VIVO: así van las posiciones tras la fecha 13 del Torneo Clausura

Nos referimos a Sport Boys, que se complicó aún más en la misión de conseguir un boleto a la Copa Sudamericana del próximo año, el cual será su centenario, debido a que lo castigaron por problemas administrativos. Pese a ello, el conjunto rosado hará hasta lo imposible por recuperar las unidades y ascender en la clasificación anual.

De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, en el Callao evalúan recurrir a la justicia internacional para impedir la resta de puntaje. “Sport Boys definirá en las próximas horas si va al TAS por los dos puntos. Recordemos que la apelación fue desestimada”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

Sport Boys

Sport Boys debe recuperar puntos en el acumulado.

Vale precisar que los rosados se sitúan decimosegundos en la tabla de posiciones de la Liga 1 con 34 unidades y está a 10 puntos del octavo lugar, a partir del cual se clasifica a la Copa Sudamericana. Por ello, acudir al TAS puede ser una decisión primordial para el elenco que hoy dirige Carlos Desio.

¿Cuándo juega Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

Sport Boys recibirá a FC Cajamarca este domingo 25 de octubre desde las 3.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de L1 MAX vía DSPORTS y Movistar Deportes. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía DGO y Movistar Play si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Comisión Disciplinaria impuso sorpresiva sanción contra Universitario en pleno Torneo Clausura

  2. ¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II y dónde ver partido por Liga 1?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano