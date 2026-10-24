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Confirmado: Kevin Quevedo sorprendió a Alianza Lima y consiguió club para la temporada 2027

Kevin Quevedo dio la hora en Alianza Lima al confirmarse el club donde jugará por toda la Liga 1 del 2027. Te contamos todos los detalles.

Francisco Esteves
Kevin Quevedo tiene club para el 2027.
Kevin Quevedo tiene club para el 2027. | Foto: Liga 1.
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Alianza Lima se encuentra en la lucha por salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con el objetivo de llevarse el título nacional sin necesidad de disputar playoffs. En esa línea, Pablo Guede necesita a todos sus elementos al 100% y uno de ellos es Kevin Quevedo, quien confirmó en qué equipo jugará la próxima temporada. A continuación, te brindamos toda la información.

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Resulta que, de acuerdo con la información oficial que se tiene, el delantero nacional tiene todo pactado, con firma incluida, para disputar la campaña 2027 con un gigante de nuestro país. Esta noticia sin duda alguna generará reacciones entre los hinchas de Matute, sobre todo en pleno momento clave de la competición incaica.

Kevin Quevedo jugará el próximo año en Alianza Lima, y esto es oficial debido a que tiene contrato todavía hasta el 31 de diciembre del 2027. Es decir, le queda una temporada más con el cuadro blanquiazul, aunque todo podría cambiar si terminan vendiéndolo o cediéndolo cuando abra el mercado de transferencias.

Eso sí, también existe la posibilidad de que el elenco de Matute decida renovarle contrato teniendo en cuenta el rendimiento que pueda tener. De momento, el atacante acaba de volver a ser tomado en cuenta por Pablo Guede y viene de convertir un gol ante Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva.

Kevin Quevedo, Alianza Lima

Kevin Quevedo volvió al gol en Alianza Lima.

Trayectoria de Kevin Quevedo

Estos han sido sus clubes:

  • Universitario
  • Alianza Lima
  • Goiás
  • FBC Melgar
  • Deportivo Garcilaso
  • Universidad Católica
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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