Alianza Lima tomó determinante medida sobre el futuro de Eryc Castillo: "Termina"

Alianza Lima se encuentra en plena lucha por el Torneo Clausura y el título nacional de la Liga 1 2026. No obstante, en paralelo, los blanquiazules ya planifican la conformación de su plantel para el próximo año y una de las mayores interrogantes en la hinchada recae en la situación de Eryc Castillo, figura y goleador del equipo, que habría despertado el interés de equipos del exterior. En ese contexto, en las últimas horas se reveló la decisión del club sobre el futuro de la 'Culebra'.

Alianza Lima tomó determinante medida sobre el futuro de Eryc Castillo

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez, el atacante ecuatoriano es pretendido por clubes de la Liga MX que estarían dispuestos a ofrecer cifras astronómicas por ficharlo. No obstante, la postura de Alianza Lima es retener a Castillo y que cumpla con su contrato, aunque el factor económico será vital para definir el futuro del futbolista.

"Alianza lo va a intentar retener, pero va a depender mucho porque también le va a ingresar un monto económico que, en teoría, debería ser fuerte. Habría que ver cómo termina el año. Van a intentar retenerlo, pero en el fútbol mexicano lo quieren", señaló 'Analú' en el programa 'L1 Radio'.

De esta manera, Alianza Lima buscará mantener a Eryc Castillo en su plantel para la temporada 2027, aunque las posibles ofertas del fútbol mexicano podrían cambiar los planes de la institución. El desenlace dependerá de las negociaciones y de las condiciones económicas que se presenten al finalizar el año.

¿Cómo le va a Eryc Castillo con Alianza Lima?

Castillo, de 31 años, atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel futbolístico. En lo que va del 2026, la 'Culebra' lleva 19 goles anotados en 30 partidos con Alianza Lima, siendo titular indiscutible y la principal referencia en ataque.

¿Cuándo finaliza el contrato de Eryc Castillo con Alianza Lima?

Vale recordar que Eryc Castillo tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta fines del 2028, tras haber renovado su vínculo la temporada pasada gracias a sus buenas actuaciones que lo consolidaron como una de las principales figuras del plantel.