Sport Boys cerca de perder a figura indiscutible para el centenario: "Opciones concretas"

Sport Boys podría sufrir una baja importante de cara a su temporada del centenario. El conjunto rosado busca asegurar la continuidad de una de sus figuras; sin embargo, las diferencias económicas y el interés de otros clubes complican las negociaciones. El futuro del futbolista aún no está definido y podría tomar un rumbo inesperado: se trata de Emilio Saba.

Sport Boys cerca de perder a Emilio Saba

El lateral ya recibió una propuesta de Boys para continuar en el equipo chalaco. No obstante, según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, las condiciones económicas ofrecidas por el club todavía están lejos de las expectativas del futbolista, por lo que su permanencia no está asegurada. "Emilio Saba ya recibió la propuesta de Sport Boys para jugar el Centenario, pero las condiciones económicas por ahora están lejos", dio a conocer el comunicador.



El panorama se complica para el cuadro rosado porque Saba también cuenta con opciones concretas de equipos de la Liga 1 y de Asia. "El lateral también cuenta con opciones concretas de dos equipos de la Liga 1 y de un club de Asia".

Estas alternativas amplían el abanico de opciones para el futbolista y podría influir en su decisión final, especialmente si recibe una propuesta que se ajuste mejor a sus pretensiones económicas y deportivas.

Emilio Saba cuenta con opciones para dejar Sport Boys

De esta manera, el elenco rosado deberá evaluar sus posibilidades si desea asegurar la continuidad de Emilio Saba para el centenario. Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre el futuro del lateral, pero el interés de otros equipos representa un desafío para el conjunto chalaco en su intento de retenerlo.

Emilio Saba podría dejar Sport Boys

Trayectoria de Emilio Saba