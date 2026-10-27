Manuel Barreto se mostró orgulloso de la selección peruana por el Mundial Sub-15: "Objetivo"

La selección peruana se encuentra brillando en el Mundial Sub-15 de la FIFA 2026, que se viene realizando en Azerbaiyán. El combinado nacional clasificó como líder del Grupo O y ahora enfrentará a su similar de Italia en los dieciseisavos de final del campeonato internacional. En ese sentido, quien dio su descargo desde nuestro país fue Manuel Barreto, integrante de la Federación Peruana de Fútbol.

Resulta que RPP entrevistó al director de la unidad técnica de menores de la FPF, y le consultaron precisamente sobre el desempeño que viene mostrando la Bicolor en la Copa del Mundo de la categoría. De inmediato, se mostró sumamente orgulloso por el logro obtenido y reveló cuál es el plan que tiene a futuro junto a sus compañeros de equipo. Sobre todo pensando en la creación de nuevas estrellas que sumen a la escuadra de Mano Menezes.

"Los jugadores que están en el Mundial Sub-15 se prepararán después para el Sudamericano Sub-17. El gran objetivo de estas selecciones menores es contribuir al crecimiento y desarrollo para que puedan llegar a la selección nacional de mayores. La idea de FIFA con el Mundial Sub-15 es que se produzcan más acciones por minuto. El marcaje hombre a hombre, bloque bajo y pelota parada son claves que vemos en el fútbol moderno de más alto nivel y el punto es replicarlo en este nuevo formato", indicó el integrante de la selección peruana.

Selección peruana Sub-15.

"Tenemos que construir una identidad muy clara desde las selecciones menores, con una idea de juego similar y que pueda contribuir al desarrollo del fútbol peruano", agregó Manuel Barreto. El jefe de la unidad técnica de menores quiere seguir por este camino para marcar un estilo de juego desde jóvenes, con el objetivo de aportar a las futuras generaciones del fútbol nacional.

Perú vs. Italia: hora y dónde ver partido por el Mundial Sub-15

La selección peruana enfrentará a su similar de Italia este miércoles 28 de octubre desde las 5.30 a. m. de Lima, Perú. La transmisión de este y todos los partidos del Mundial Sub-15 2026 de Azerbaiyán será mediante la señal de FIFA+ vía DAZN, por lo que debes contar con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.