Selección peruana clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 15 como líder de su grupo

La selección peruana Sub-15 firmó una jornada inolvidable en suelo euroasiático al asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival sub-15 de la FIFA, Azerbaiyán 2026. El combinado patrio se adueñó del primer lugar del Grupo O tras acumular 13 puntos, consolidando una fase inicial brillante que mete al equipo nacional directamente entre los 32 mejores representativos de la competición.

El equipo bajo el mando del director técnico Diego Ortiz selló este trascendental paso gracias a una jornada redonda disputada este lunes, donde sumó dos triunfos determinantes. Con un desgaste físico notable pero con un planteamiento sumamente ordenado, la Bicolor logró superar con solvencia sus dos compromisos de la fecha para terminar invicta y en lo más alto de su serie.

En el primer choque del día, Perú se midió ante un exigente cuadro de Mali y logró imponerse por 2-1 gracias a una actuación sobresaliente de Dayro Maldonado, quien se lució con un valioso doblete. Pocas horas después, el elenco nacional volvió a saltar al campo para derrotar por la mínima diferencia (1-0) a Mongolia, gracias a la solitaria anotación de Jeanfranco Trujillo.

Selección peruana avanzó en el Mundial Sub 15

Con estos resultados, la blanquirroja abrochó su pasaje a la siguiente ronda del certamen como puntero absoluto de su zona, un hito estadístico y deportivo de enorme magnitud. Esta hazaña en torneos de categoría FIFA solo se había registrado previamente en dos oportunidades para el fútbol peruano: durante la Copa del Mundo de mayores en Argentina 1978 y en el recordado Mundial Sub-17 de Corea del Sur 2007.

Tras dejar una grata impresión en la fase de grupos, la selección peruana ya alista motores para su siguiente desafío en territorio azerbaiyano. Los cruces por los dieciseisavos de final están programados para jugarse de forma íntegra este miércoles 28 de octubre, a la espera de confirmarse el rival de turno una vez que concluya de manera oficial la tabla general de posiciones del día.

Resultados de Perú en el Mundial sub-15

Perú 2-2 Bielorrusia

Perú 12-0 Papúa Nueva Guinea

Perú 2-0 Botsuana

Perú 2-1 Mali

Perú 1-0 Mongolia

Tabla de posiciones Grupo O del Mundial sub-15

1.- Perú 13 pts (+16)

2.- Mali 12 pts (+17)

3.- Bielorrusia 10 pts (+33)

4.- Botsuana 6 pts (-11)

5.- Mongolia 3 pts (-10)

6.- Papúa Nueva Guinea 0 pts (-45)