Canal confirmado para ver el superclásico de Boca Juniors vs River Plate por Liga Profesional

Boca Juniors vs River Plate se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. Esta nueva edición del superclásico promete ser emocionante de principio a fin y será vital en las aspiraciones de ambos elencos para los playoffs. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para que sigas la transmisión de este partido que paralizará al mundo del fútbol.

Canal confirmado para ver Boca Juniors vs River Plate por superclásico

El superclásico entre Boca Juniors vs River Plate contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN para todo el territorio argentino, así como el resto de Sudamérica. Del mismo modo, el partido se podrá sintonizar vía ONLINE por Disney Plus por vía streaming. Asimismo, el partido tendrá transmisión por TNT Sports y Max para Argentina.

¿Qué canal transmite el superclásico entre Boca Juniors vs River Plate?

Si quieres ver el superclásico de Boca Juniors vs River Plate por la fecha 16 del Torneo Clausura EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión.

Perú: ESPN y Disney Plus.

Argentina: TNT Sports, ESPN, Disney Plus y Max.

Brasil: ESPN 3 y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: Disney Plus.

Panamá: Disney Plus.

México: ESPN 3 y Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, Fox Deportes, ViX y Fox One.

¿Cómo llegan Boca Juniors vs River Plate por el superclásico?

Boca Juniors llega a este duelo con un gran impulso anímico tras su victoria por 1-0 ante Independiente, así como su clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana. Los 'Xeneizes' buscarán ganarle a su eterno rival aprovechando la localía de sus hinchas y contará con varios jugadores de regreso como Sebastián Villa, Alan Velasco y Lautaro Blanco.

Boca Juniors vs River Plate protagonizarán un nuevo superclásico este domingo 1 de noviembre

River Plate, por su parte, también llega con una victoria por la mínima ante Racing. Sin embargo, el 'Millonario' aún no ha asegurado su lugar en los playoffs, por lo que necesitará vencer en el superclásico. El cuadro comandado por Leonardo Pozio tiene varias bajas como Fausto Vera, Juan Carlos Portillo y Agustín Ruberto.