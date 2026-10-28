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El más grande es él: Cristiano Ronaldo ganó el 'Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos'

¡Es la cabra! Cristiano Ronaldo, ícono del Real Madrid, dio cátedra y se llevó oficialmente el premio al 'Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos'.

Francisco Esteves
Cristiano Ronaldo ganó el 'Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos'.
Cristiano Ronaldo ganó el 'Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos'. | Foto: Composición de Líbero.
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Se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026 y el ganador fue Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich que atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. Sin embargo, al margen del premio obtenido por ‘Hurrikane’, el planeta entero quedó sin palabras al conocer que Cristiano Ronaldo fue elegido como el ‘Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos’, dato que emocionó a todos sus fans alrededor del globo terráqueo.

Lamine Yamal se pronunció sobre no ganar el Balón de Oro.

PUEDES VER: Lamine Yamal rompió su silencio tras no ganar el Balón de Oro 2026: "Confío en el camino"

De forma nunca antes vista, France Football decidió realizar una votación para elegir al futbolista más destacado en la historia de este galardón. De inmediato, todos los seguidores de Lionel Messi y CR7 comenzaron a defender a sus respectivos ídolos; no obstante, únicamente uno pudo ser el ganador.

Es así como Cristiano Ronaldo se llevó el premio al ‘Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos’ y generó alboroto absoluto a nivel mundial, sobre todo porque sus hinchas aseguran que este trofeo lo convierte sin duda alguna en el mejor futbolista de la historia. Por encima de estrellas como Pelé, Diego Maradona y el mismo Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo, Balón de Oro

Cristiano Ronaldo se llevó el 'Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos.

Cristiano Ronaldo se quedó con el primer lugar gracias al Balón de Oro obtenido en el 2008, cuando jugaba para el Manchester United. En segundo lugar quedó el de Lionel Messi en 2012 con Barcelona, y completó el podio el del 'Bicho' en 2017 con Real Madrid.

Top 5 Mejores Balones de Oro de Todos los Tiempos

Te brindamos el ranking completo

    1. Cristiano Ronaldo 2008 | Manchester United
    2. Lionel Messi 2012 | Barcelona
    3. Cristiano Ronaldo 2017 | Real Madrid
    4. Lionel Messi 2023 | Inter Miami
    5. Cristiano Ronaldo 2016 | Real Madrid

Al margen de si eres fanático del portugués o del argentino, sin duda alguna este top demuestra que ambos son dos monstruos absolutos porque dejaron afuera a todos los demás ganadores del Balón de Oro en su historia.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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