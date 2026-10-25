Vinícius Jr. se burla del FC Barcelona tras victoria del Real Madrid: "Quince Champions League"

Real Madrid se llevó los tres puntos ante el FC Barcelona por la jornada 10 de LaLiga. En una nueva edición del clásico español, los blancos se impusieron por 2-1 a los blaugranas en el estadio Spotify Camp Nou, recortando distancias con los dirigidos por Hansi Flick. Tras el encuentro, uno de los que se pronunció fue Vinícius Jr., quien, recordemos, se encuentra suspendido. El astro brasileño no dudó en presumir, a través de una publicación, las 15 Champions League que ha conquistado el conjunto madridista.

Vinícius Jr. se burla del FC Barcelona tras victoria del Real Madrid

Como es de costumbre, en sus redes sociales el Real Madrid publicó que se llevaron los tres puntos del clásico. En este sentido, el astro brasileño no dudó en comentar la publicación mostrando el parche que llevan los equipos cuando juegan el torneo europeo, recordando que son el equipo que más 'Orejonas' han conseguido.

Vinicíus Jr. se burló del FC Barcelona

¿Por qué no jugó Vinícius Jr. contra el Barcelona?

Vinícius Jr. se perdió el clásico frente al Barcelona debido a una suspensión de cuatro partidos en LaLiga. La sanción se originó tras su expulsión en el encuentro ante el Villarreal, disputado el 10 de octubre de 2026, cuando fue acusado de agarrar del pelo a Nathan Saliba, acción que le costó dos fechas de castigo por conducta violenta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Vinícius con el Real Madrid?

‘Vini’ tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, por lo que su vínculo con el conjunto blanco se extiende por varias temporadas más.

Próximo partido del Real Madrid

Real Madrid disputará su próximo partido ante el Racing de Santander el domingo 1 de noviembre, por la jornada 11 de LaLiga 2026-27. El encuentro se jugará a las 10.15 a. m. (hora peruana). Posteriormente, el conjunto madridista visitará al AEK Atenas el miércoles 4 de noviembre por la Champions League.