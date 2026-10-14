José Mourinho tuvo fuerte postura sobre actitud de Vinícius: "Son cosas que no me gustan"

La reacción de Vinícius Júnior volvió a generar comentarios en el Real Madrid después de su reciente sustitución durante el partido contra la Roma por la Champions League. El delantero brasileño mostró su frustración al abandonar el campo y protagonizó un gesto que llamó la atención, al lanzar una botella, situación sobre la que José Mourinho fue consultado durante la conferencia de prensa.

José Mourinho tuvo fuerte postura sobre actitud de Vinícius

El entrenador portugués reconoció que no le gustó la reacción del atacante, aunque también consideró comprensible su malestar. "Es normal que él pregunte, es normal que no esté contento. No me gusta, pero si él hace lo que tantos hacen, que después tira la botella. Quizá son cosas que no me gustan, obviamente, pero es normal la frustración de un jugador importante", manifestó al referirse a lo sucedido.

Mourinho dejó en claro que, si bien no comparte ese tipo de comportamientos, entiende que un futbolista importante pueda mostrar su frustración después de ser sustituido. La reacción de Vinícius generó comentarios por la manera en que expresó su disconformidad, esto también recordó un episodio similar que tuvo cuando Xabi Alonso estuvo en el banquillo blanco.

Asimismo, el entrenador destacó que el brasileño terminó contento por el resultado conseguido por su equipo. "Después del partido, estaba muy, muy feliz con la victoria de su equipo. Esto, para mí, es lo más importante", complementó.

¿Qué pasó con Vinícius Jr?

El astro brasileño tuvo un partido para el olvido, luego de que el segundo gol de la Roma llegara tras un error suyo al intentar salir jugando de toque. Vinícius perdió el balón en el mediocampo y la Roma aprovechó la situación para vencer a Courtois. Tras la jugada, las cámaras captaron a Mourinho enfadado y recriminándole por el error. Posteriormente, el técnico decidió sacarlo del terreno de juego.