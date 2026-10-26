Perú detrás del Balón de Oro de Harry Kane: la curiosa limpia que le hicieron chamanes peruanos

Harry Kane se convirtió en uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial al conquistar el Balón de Oro 2026, pero una curiosa historia ocurrida en Perú también volvió a cobrar relevancia. Meses antes de este reconocimiento, un grupo de chamanes peruanos realizó una peculiar limpia al delantero inglés con la intención de liberarlo de una supuesta maldición que amenazaba con frenar su rendimiento durante el Mundial 2026.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y Perú quedó vinculado al premio por una curiosa limpieza realizada por chamanes

La historia comenzó después del empate sin goles entre Inglaterra y Ghana en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Antes del encuentro, el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam había asegurado que utilizaría sus supuestos poderes espirituales para impedir que el capitán inglés anotara. Tras el partido, en el que el delantero desperdició una clara ocasión de gol, las declaraciones del hechicero alimentaron la polémica y despertaron el interés de los aficionados.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

En medio de esta situación, un grupo de chamanes peruanos decidió intervenir durante el programa televisivo ‘Desvelados por el Mundial’. Con una figura de cartón de tamaño real de Harry Kane, los curanderos realizaron un ritual que incluyó ramas de romero y otros elementos tradicionales. Durante la transmisión, explicaron que buscaban eliminar las supuestas energías negativas, el mal de ojo y cualquier atadura espiritual que pudiera afectar al goleador.

La curiosa ceremonia no tardó en viralizarse en las redes sociales, especialmente después de que Kane volviera a celebrar goles con Inglaterra. El delantero marcó ante Panamá y posteriormente firmó un doblete frente a la República Democrática del Congo, resultados que reforzaron las bromas y comentarios sobre la supuesta efectividad de la limpia peruana. Aunque no existe evidencia de que el ritual tuviera alguna influencia en su desempeño, la coincidencia convirtió la historia en una de las anécdotas más llamativas del Mundial.

Ahora, con Harry Kane en lo más alto del fútbol internacional tras recibir el Balón de Oro 2026, aquella intervención de los chamanes peruanos suma un nuevo capítulo a su particular historia. Entre supersticiones, goles y una ceremonia que dio la vuelta al mundo, Perú quedó vinculado de manera anecdótica al camino del delantero inglés hacia uno de los premios individuales más importantes del deporte.