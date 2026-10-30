Barcelona vs Alavés EN VIVO por LaLiga: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Barcelona recibirá a Alavés por la fecha 11 de LaLiga EA Sports 2026-2027. El conjunto Blaugrana llega a este compromiso tras una dura semana donde perdió sus invictos en el campeonato español y la Champions League, por lo cual buscará resarcirse ante los albiazules. El partido se jugará en el Spotify Camp Nou y contará con la transmisión de ESPN y Disney+ para todo el territorio sudamericano. A continuación, revisa la programación completa de este duelo que promete emoción desde el primer minuto.

¿Cuándo juega Barcelona vs Alavés por LaLiga?

El partido entre Barcelona y Deportivo Alavés se jugará este sábado 31 de octubre en el Spotify Camp Nou. El recinto de los culés cuenta con una capacidad para albergar a más de 62 mil espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona vs Alavés?

El duelo entre azulgranas y el Glorioso está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana). Aquí te brindamos los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

Panamá: 3.00 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos: (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Barcelona y Alavés se enfrentan por LaLiga de España. Foto: Barcelona/Alavés/composición LR

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Alavés?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Alavés por la fecha 11 de LaLiga irá por la señal de ESPN y Disney+ para Perú y todo el territorio sudamericano, excepto Brasil. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO ONLINE GRATIS mediante la web del Diario Líbero para que no te pierdas ninguna de las incidencias. Te presentamos la programación del encuentro en cada región.

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Brasil: Cazé TV

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV y Movistar Plus+

Barcelona vs Alavés: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Los dirigidos por Hansi Flick aparecen como favoritos para superar a su rival de turno. Aquí te detallamos las cuotas del compromiso en las diferentes casas de apuestas. Vale precisar que los valores pueden variar hasta el inicio del partido.

Casas de apuestas Barcelona Empate Alavés Betsson 1.09 10.00 24.00 Stake 1.09 11.00 20.00 1XBET 1.08 11.5 23.00 Rushbet 1.11 7.50 19.00 Caliente 1.10 10.50 27.00 Betano 1.12 10.25 26.00

Barcelona vs Alavés: previa del partido

Barcelona busca recuperarse de la dura semana que tuvo tanto en LaLiga como en Champions League. Como se recuerda, los catalanes perdieron el superclásico español ante Real Madrid por 2-1 y, previamente, fueron superados por PSG con un contundente 4-2 por la fase liga del certamen continental.

En tanto, Alavés buscará dar el golpe en el Camp Nou y terminar con su racha negativa de cuatro fechas consecutivas sin sumar de a tres. Los dirigidos por Quique Sánchez Flores marchan en la octava posición de LaLiga con 12 puntos, tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Barcelona vs Alavés: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García, Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha.

Alavés: Sivera, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach, Blanco, Guevara, Ibáñez, Boyé y Mariano.