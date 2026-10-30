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¿A qué hora juega Barcelona vs Alavés y dónde ver partido por LaLiga?
Sigue el emocionante partido entre Barcelona y Alavés, correspondiente a la fecha 9 de LaLiga 2026-27, en el Spotify Camp Nou, este sábado 31 de octubre.
Sigue la transmisión del partido entre Barcelona vs Alavés, en duelo correspondiente a la fecha 11 de LaLiga 2026-27 que se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este cotejo que promete mucha emoción de principio a fin.
¿Cuándo juega Barcelona vs Alavés?
El partido entre Barcelona vs Alavés por LaLiga se disputará este sábado 31 de octubre, en el Spotify Camp Nou.
¿A qué hora juega Barcelona vs Alavés?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas
- México y Honduras: 14.00 horas
- Estados Unidos: 16.00 horas (Miami y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)
- España: 22.00 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Alavés?
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Chile: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- Brasil: Cazé TV
- México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV y Movistar Plus+
Barcelona vs Alavés: previa del partido
FC Barcelona saldrá al terreno de juego del Camp Nou con la urgente misión de cortar una racha negativa de dos derrotas consecutivas. El conjunto azulgrana llega golpeado tras sufrir una dura caída por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en el ámbito europeo y tropezar recientemente 2-1 frente al Real Madrid, resultados que obligan al equipo culé a sumar de a tres para no perder el paso en la pelea por el título liguero.
Al frente estará un Deportivo Alavés que tampoco atraviesa un buen presente futbolístico y llega sumido en una severa racha sin victorias. El cuadro babazorro no conoce el triunfo desde hace seis jornadas, en las cuales cosecha cuatro caídas y dos empates, panorama que incrementa la presión sobre el plantel para intentar dar la gran sorpresa de la fecha en territorio catalán.
Barcelona quiere mantenerse como líder
A pesar del momento adverso que atraviesan ambos contendientes, el favoritismo recae sobre el bando local por jerarquía e historial directo. No obstante, Alavés saldrá a disputar cada balón con la ilusión de dar el golpe en la cancha blaugrana y rascar puntos valiosos, mientras que el Barcelona no tiene margen de error ante su afición si quiere disipar las dudas instaladas en las últimas semanas.
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