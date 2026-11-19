Uno de los técnicos que pasó por Universitario de Deportes en la última década fue Pedro Troglio, quien estuvo dos temporadas en tienda crema pero no pudo salir campeón de la Liga 1. Ahora, el entrenador argentino acaba de marcharse de Banfield para ser el flamante refuerzo de un club histórico. ¿Volverá al Perú? Te contamos los detalles.

De acuerdo a información de César Luis Merlo en sus redes sociales, el conocido estratega culminó oficialmente su salida del 'Taladro' luego de un año y medio a su mando. El contrato culminaba en diciembre, por lo que fue una salida limpia por ambas partes. Sin embargo, el detalle es que ha conseguido dónde continuar con su carrera profesional de forma inmediata.

" Pedro Troglio, que acaba de acordar su salida de Banfield de mutuo acuerdo, es el nuevo entrenador de Atlético Tucumán. En los próximos días, firmará con el 'Decano’ hasta diciembre de 2027 ", indicó el mencionado comunicador a través de su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter.

Pedro Troglio dirigió en Universitario

Como muchos recuerdan, Pedro Troglio dirigió a Universitario de Deportes durante las temporadas 2017 y 2018 de la Liga 1, pero le fue mal debido a que en su primera campaña el campeón fue Alianza Lima y un año después Deportivo Binacional se hizo con el trofeo del fútbol peruano. Por ello, fue muy criticado durante su paso por tienda merengue.

Trayectoria de Pedro Troglio

Estos equipos ha entrenado: