De acuerdo con Reuters, una jueza federal de Estados Unidos cuestionó las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por volver a detener a inmigrantes cuya liberación había sido ordenada por los tribunales. El caso generó preocupación en Colorado, donde al menos 18 personas habrían permanecido bajo custodia más tiempo del permitido o sido arrestadas nuevamente poco después de recuperar su libertad.

¿Por qué una jueza acusa al ICE de burlarse de las órdenes judiciales en Colorado?

La jueza federal Charlotte Sweeney señaló que el ICE ignoró las órdenes judiciales al volver a detener a personas cuya liberación ya había sido dispuesta. Según documentos del Tribunal Federal de Distrito de Colorado, la magistrada consideró que esta práctica constituía un desacato a las decisiones del tribunal.

"La nueva 'política' del ICE de volver a detener de inmediato a los demandantes tras su liberación constituyó una burla a las órdenes judiciales que exigían su puesta en libertad inmediata", escribió Sweeney, según Reuters.

La magistrada decidió no imponer nuevas sanciones a los funcionarios involucrados porque el Gobierno aseguró que había corregido la conducta cuestionada. Un representante oficial declaró bajo juramento que esta práctica había cesado, por lo que la jueza consideró subsanado el desacato.

Al menos 18 inmigrantes en Estados Unidos habrían sido detenidos nuevamente

El problema no sería un caso aislado. Según CPR News, la división informativa de Colorado Public Radio, al menos 18 personas permanecieron detenidas en Colorado más tiempo del permitido o fueron arrestadas nuevamente minutos después de que un juez ordenara su liberación, durante las últimas seis semanas.

De acuerdo con Reuters, abogados especializados en inmigración advirtieron que la cifra podría ser mayor, ya que algunos inmigrantes indocumentados asumieron su propia defensa y sus casos podrían no estar incluidos en el recuento.

El ICE, organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), está en el centro de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado estas medidas y advertido sobre posibles vulneraciones de la libertad de expresión y del debido proceso, así como sobre el uso de perfiles raciales.

Por su parte, el Gobierno de Trump sostiene que sus acciones buscan reforzar la seguridad interna y se ajustan a la legislación vigente. Tanto el ICE como el DHS evitaron responder de inmediato a las consultas sobre las declaraciones de la jueza.

En el ámbito político, los demócratas anunciaron que buscarán exigir explicaciones a la Administración Trump por sus políticas migratorias y las actuaciones de las autoridades federales en Estados Unidos.