Solo faltan tres partidos para culminar el Torneo Clausura y con ello, la fase regular de la Liga 1 2026, quedando solo pendiente los playoffs por el título nacional. Repasa los equipos peruanos que participarán en torneos internacionales durante la temporada 2027.

Alianza Lima, Universitario y FBC Melgar ya están clasificados a la Copa Libertadores , pero salvo los blanquiazules, quienes irán directamente a la fase de grupos, a los otros les falta definir en qué fase iniciarán la máxima competencia a nivel continental.

La 'U' podría ir también a la zona de grupos si accede a la final, sea clasificando directa o jugando semifinales. Asimismo, el 'Rojinegro' también necesita que haya una final directa para clasificar a la fase 2, o si hay 'semis' comenzará desde la fase 1.

Por su parte, Sporting Cristal también ya tiene asegurada al menos la Copa Sudamericana , pero en caso llega a los playoffs, podría jugar la fase 2 o hasta fase de grupos de la Libertadores. En caso parecido es el de Deportivo Garcilaso, que podría ser Perú 4 o acceder a la 'Suda', dependiendo del desenlace de Melgar.

Cusco FC tiene sí o sí asegurado su cupo en la Copa Sudamericana y nada alterará su clasificación, mientras que Cienciano virtualmente se sabe que también jugará este torneo, salvo que pierda por más de siete goles en el estadio Alberto Gallardo frente a Cristal.

Sporting Cristal clasificó a la Sudamericana, pero todavía puede llegar a la Libertadores

Finalmente, Alianza Atlético está en zona de Sudamericana, pero con apenas un empate, Sport Huancayo lo desplazará del octavo lugar del acumulado. Además, el 'Rojo matador' tiene opciones de llegar incluso a fase de grupos de la Libertadores , dependiendo si es que clasifica a los playoffs por el título y hasta dónde avanza.

Clasificados a torneos internacionales 2027 de la Liga 1

Copa Libertadores

Alianza Lima (confirmado en fase de grupos)

Universitario (puede ser Perú 3 o ir a fase de grupos)

FBC Melgar (puede ser Perú 3 o Perú 4)

Deportivo Garcilaso (puede ser Perú 4 o ir a Sudamericana)

Copa Sudamericana

Cusco FC (confirmado)

Sporting Cristal (aún puede ir a Libertadores como Perú o fase de grupos)

Cienciano (no debe perder por más de siete goles ante Cristal)

Alianza Atlético (depende de que pierda Sport Huancayo)

Fuera de la zona de clasificación, pero con chances