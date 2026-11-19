El Torneo Clausura llegará a su fin dentro de unos días, con el cierre de su última fecha. Sporting Cristal es uno de los candidatos a llevarse el título y clasificar a los playoffs de la Liga 1; sin embargo, para ello necesita de la ayuda de uno de sus máximos rivales. Por ello, Santiago González prácticamente le pidió una mano a Universitario de Deportes en plena transmisión en vivo.

Durante la emisión más reciente del programa 'L1 Radio', el delantero del cuadro celeste brindó una entrevista donde se le preguntó por cómo se siente el plantel a sabiendas de que no dependen de sí mismos para alzar el trofeo. El popular 'Santi' aseguró que tienen toda la confianza del mundo en estos momentos, pero de todas formas esperan un buen resultado en el duelo de la 'U' ante Sport Huancayo, donde necesitan que los merengues ganen o empaten.

" El plantel está con ganas de jugar el domingo y sacar un buen resultado, que en el otro partido jueguen a favor nuestro y así poder coronar este Clausura. Hay mucha ansiedad, pero estamos trabajando para poder lograr el objetivo ", indicó Santiago González. De esta forma, Sporting Cristal estará atento a lo que haga Universitario de Deportes, ya que ambos juegan a las 3.00 p. m. del domingo 22 de noviembre.

Santiago González habló de Roberto Mosquera

Asimismo, le preguntaron al extremo argentino sobre qué cambió a mitad de temporada, ya que el Torneo Apertura fue nefasto de la mano de Paulo Autuori y Zé Ricardo. Desde el arribo de Roberto Mosquera, la situación en el Rímac mejoró bastante y ahora los celestes tienen la opción de llevarse el Torneo Clausura, sin mencionar que la semana pasada salieron campeones de la Copa de la Liga Caliente 2026.

"Creo que la confianza de cada jugador ha mejorado. Dentro del campo ves que todos los jugadores están en un gran nivel. El profe Mosquera nos da libertad para poder jugar y eso es bueno", sentenció Santiago González, dejando claro que el director técnico peruano ha repotenciado considerablemente al plantel ‘cervecero’.