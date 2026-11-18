¡Atención! Sporting Cristal dio la hora y clasificó a las semifinales del fútbol peruano, donde enfrentará en partidos de ida y vuelta a Universitario de Deportes. Los hinchas están totalmente emocionados y ya se conocen las fechas de cada encuentro, así como en qué estadio iniciará la apasionante serie y en cuál culminará. A continuación, te brindamos todos los detalles.

Resulta que, mientras la Liga 1 2026 está llegando a su final, con Alianza Lima esperando para conocer a su oponente en la definición por el título nacional, las diversas competiciones que organiza la FPF siguen moviéndose y llegando a su clímax. Tal es el caso de la Liga Nacional Juvenil del Perú.

La Sub-18 de Sporting Cristal obtuvo su boleto a las semifinales del torneo nacional, donde enfrentará a Universitario de Deportes en La Florida y Campo Mar 'U'. El vencedor accederá a la final con el objetivo de salir campeón, ya que el monarca del certamen clasificará a la Copa Libertadores Sub-20 del 2027 y será el único representante peruano a nivel internacional.

Sporting Cristal a semifinales.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido de ida se llevará a cabo el lunes 23 de noviembre en Campo Mar y la vuelta se realizará exactamente una semana después, el 30 del mismo mes, en las instalaciones de La Florida. Los hinchas de ambos equipos ya viven este encuentro que puede terminar siendo una previa de lo que hagan sus planteles principales en el cierre de la Liga 1.

Vale precisar que en la otra semifinal de la Liga Nacional Juvenil del Perú 2026 se encuentra Alianza Lima, que enfrentará en dos compromisos a la Academia Deportiva Cantolao. El vencedor conseguirá su boleto a la gran final que se disputará en la Videna.