Sporting Cristal afrontará un decisivo encuentro frente a Cienciano por la fecha 17 del Torneo Clausura. Los celestes se juegan su última chance de ganar el segundo certamen y meterse a los playoffs por el título nacional de la Liga 1 2026. No obstante, a poco más de un mes para culminar el año, la directiva ya planifica el plantel de cara a la próxima temporada y en las últimas horas se reveló que el club ha iniciado conversaciones con un exjugador de Universitario.

Revelan negociaciones entre Sporting Cristal y ex Universitario para el 2027

Según información del periodista José Varela, la directiva rimense ha iniciado conversaciones con Christofer Gonzáles, exjugador de Universitario, para renovar su vínculo contractual con los cerveceros. Pese a que el popular ‘Canchita’ se perdió gran parte de la temporada por lesión, la institución considera que puede ser un elemento valioso en el plantel ahora que está recuperado, por lo que apuestan por una buena pretemporada para que llegue a su mejor nivel el próximo año.

" Hay un jugador que hoy está en charlas con el club para poder renovar, Christofer Gonzáles . Acaba este año (su contrato) y no ha jugado por lesión. Lo que sé es que está en charlas con el club para poder renovar su contrato", manifestó Varela en ‘Modo Fútbol’.

Christofer Gonzales negocia su renovación con Sporting Cristal

Así, el futuro de Christofer Gonzáles en Sporting Cristal empieza a tomar protagonismo de cara a la temporada 2027. El volante tiene contrato hasta finales de este año, pero las conversaciones para extender su vínculo ya están en marcha. Ahora, el objetivo del futbolista será recuperar continuidad y demostrar que puede volver a ser una pieza importante en el equipo rimense.

¿Qué lesión tuvo Christofer Gonzáles?

En marzo del presente año, Christofer Gonzáles sufrió una lesión crónica en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que lo obligó a ser operado en dos ocasiones. Su último partido con camiseta celeste fue el pasado 11 de marzo, ante Carabobo FC por la fase 3 de la Copa Libertadores.