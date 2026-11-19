Sporting Cristal se alista para afrontar su última posibilidad de luchar por el título nacional. Los celestes deben vencer a Cienciano en la fecha 17 del Torneo Clausura y esperar el resultado del Universitario vs Sport Huancayo para conocer si jugará la definición de la Liga 1 2026. No obstante, a pocos días del duelo ante el 'Papá', se conoció la postura del club con respecto a la continuidad de su entrenador, Roberto Mosquera.

Sporting Cristal tomó firme decisión sobre el futuro de Roberto Mosquera

Según información del periodista Paul Pérez, la directiva rimense ha puesto en evaluación el futuro de Roberto Mosquera en Sporting Cristal. La institución esperará el desenlace final del Torneo Clausura y, dependiendo de si el equipo accede o no a los playoffs, se determinará si el técnico nacional continúa o no al mando del banquillo cervecero.

" A mi me dijeron que Roberto Mosquera está en evaluación, teniendo en cuenta la foto final . Para mí no tendrías que evaluar. Con lo que representa Roberto Mosquera en la institución”, manifestó el citado comunicador durante la última transmisión del programa 'Modo Fútbol'.

Roberto Mosquera en duda para continuar en Sporting Cristal

De esta manera, el futuro de Roberto Mosquera en Sporting Cristal dependerá de lo que consiga el equipo en el cierre del Torneo Clausura. El estratega nacional afronta semanas decisivas, pues los resultados podrían ser determinantes para definir su permanencia en el banquillo celeste de cara a la temporada 2027.

Recordemos que Roberto Mosquera tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta fines de diciembre del presente año. Luego de eso, el estratega quedará libre y la directiva evaluará si decide ampliar su vínculo por una temporada más u opta por buscar otro perfil.

¿Cómo le va a Roberto Mosquera con Sporting Cristal en 2026?

Desde su regreso al banquillo de Sporting Cristal en junio del 2026, Roberto Mosquera registra 26 partidos oficiales dirigidos, con un saldo de 17 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Asimismo, logró conquistar la primera edición de la Copa de la Liga Caliente 2026, al vencer por 2-0 a Alianza Atlético en la gran final disputada el último fin de semana en Trujillo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cienciano?

Vale precisar que el partido entre Sporting Cristal y Cienciano está pactado para el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo, por la última fecha del Torneo Clausura.