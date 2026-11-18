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Universitario y Sporting Cristal ya conocen a sus árbitros para la definición del Torneo Clausura
La CONAR dio a conocer los árbitros que estarán a cargo de los partidos entre Universitario vs. Sport Huancayo y Sporting Cristal vs. Cienciano.
Este fin de semana se juega la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 y los árbitros tendrán la gran responsabilidad de impartir justicia, sobre todo en los duelos que se juega por algún objetivo. Es por ello que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dieron a conocer a sus mejores jueces para los partidos que disputarán Universitario de Deportes y Sporting Cristal.
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Vale resaltar que cremas y celestes jugarán el mismo día y a la misma hora debido a que tienen la chance de ganar el Torneo Clausura 2026. La 'U' tendrá que ir a la altura para verse las caras con un Sport Huancayo que es el único líder y tiene la primera opción. Mientras que los 'Cerveceros' recibirán a un Cienciano que prácticamente ya aseguró su presencia en la Copa Sudamericana 2027.
Árbitros principales para los partidos de Universitario y Sporting Cristal
El encuentro más importante de la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 será el que protagonicen Universitario y Sport Huancayo, por lo que la CONAR decidió designar a Kevin Ortega, quien es internacional FIFA y es recordado por la hinchada merengue al cobrar un penal polémico en el duelo con Cusco FC en el Apertura.
Mientras que en el partido entre Sporting Cristal y Cienciano, el árbitro programado es Sebastián Lozano. Cabe precisar que a los 'Bajopontinos' no les alcanza con solo ganar, ya que necesitan que el líder del Torneo Clausura 2026 no obtenga la victoria y, de esa forma, pasarlo por diferencia de goles.
Arbitros Sebastián Lozano y Kevin Ortega.
Programación completa de los árbitros
Universitario vs. Sport Huancayo | Domingo 22 de noviembre a las 3:00 p. m.
- Árbitro principal: Kevin Ortega
- VAR: Jordi Espinoza
- AVAR: Raúl López
Sporting Cristal vs. Cienciano | Domingo 22 de noviembre a las 3:00 p. m.
- Árbitro principal: Sebastián Lozano
- VAR: Augusto Menéndez
- AVAR: Anderson Quispe
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