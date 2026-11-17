Erick Noriega atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el extranjero. El futbolista de 25 años se ha consolidado como titular indiscutible en Gremio de Porto Alegre y tuvo una destacada actuación en la reciente victoria de la selección peruana frente a Bolivia. Tras su participación con la Bicolor, el polifuncional jugador emprendió su viaje de regreso a Brasil para reincorporarse a los entrenamientos de su equipo. Durante su salida, fue consultado por la prensa sobre el supuesto interés de varios clubes europeos, entre ellos el Como 1907 de Italia.

Erick Noriega reveló si jugará en el Como 1907

En conversación con los medios, el volante fue consultado sobre si piensa cambiar de aires para la siguiente temporada. Ante ello, el 'Samurái' señaló que no está pensando en cambiar de equipo y que se encuentra enfocado en ayudar a Gremio a salvar la categoría en el Brasileirão y poder consagrarse en la Copa de Brasil.

"Yo creo que ahorita eso de salir es lo de menos, sería una falta de respeto estar pensando en irme cuando estamos en una situación importante ahorita en Gremio”, expresó Noriega en conversación con América Deportes.

Al margen de sus declaraciones, el exjugador de Alianza Lima confesó que tiene el deseo de dar el salto al fútbol europeo en algún momento de su carrera y probar suerte en una de las ligas del Viejo Continente. "Obviamente que me gustaría, pero eso lo tengo que pensar más adelante", complementó.

Erick Noriega fue trazado en 10 millones de euros. Foto: IG

¿Erick Noriega llegará al Como 1907?

Aunque, de momento, esta noticia es un rumor, no sería sorpresa que Erick Noriega tras su buena campaña con Gremio de Porto Alegre tome una nueva aventura para su carrera deportiva.