Se revelan detalles sobre el futuro de Erick Noriega en Gremio: "Hablamos con italianos"

Erick Noriega ha demostrado un gran rendimiento en Gremio de Porto Alegre durante la presente temporada, por lo que ya no es una novedad que despierte el interés de importantes equipos europeos, teniendo en cuenta que el fútbol brasileño suele ser una plataforma para la exportación de grandes talentos. En este contexto, se conocieron nuevos detalles sobre los rumores que lo vinculan con clubes como Fiorentina y Como, ambos de Italia.

Se revelan detalles sobre el futuro de Erick Noriega en Gremio

De acuerdo con lo informado en el programa Vamos al Var, el representante del jugador de la selección peruana, Guillermo Zariquiey, se pronunció al respecto sobre el tema y dejó en claro que esta información se trata de una especulación periodística, dejando en claro que no hay nada claro.

Por su parte, el periodista Alan Diez señaló que el representante del futbolista de la selección peruana le confirmó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna oferta ni por parte de Gremio ni de su entorno.

"Es especulación periodística, no hay nada de cierto. Yo este miércoles he hablado con el gerente de Gremio, porque de tanto hasta dudé. No ha llegado nada a Gremio, nada a Erick (Noriega) y nada a nosotros; nada de nada", explicó el comunicador.

Erick Noriega fue trazado en 10 millones de euros. Foto: IG

Asimismo, Zariquiey habría indicado que han mantenido conversaciones con varias personas en Italia y que les resulta extraño que haya surgido esa información, ya que no han recibido ninguna comunicación al respecto.

"Hablamos con italianos todos el tiempo, pero nada, nos parece raro. Es especulación periodística. Erick es el tercer jugador con más minutos en el año, saca tu línea (sobre su tranquilidad en Brasil)", complementó.

Gremio puso exorbitante precio a Erick Noriega

En medio de este escenario, desde Brasil se dio a conocer que Gremio habría fijado el valor de Erick Noriega en 10 millones de euros. Con esta cifra, el club buscaría comunicarles a los equipos europeos interesados que solo está dispuesto a negociar por el volante peruano a partir de dicho monto.