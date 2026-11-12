Gremio puso exorbitante precio a Erick Noriega: ¿Cuánto ganaría Alianza Lima por su venta?

Erick Noriega ha logrado consolidarse como titular indiscutible en las filas de Gremio de Porto Alegre. El polifuncional defensa se ha destacado en el fútbol brasileño y ha empezado a despertar el interés de diversos clubes. En esa línea, se reveló que el ‘Tricolor’ ya le puso precio para una salida y desde Alianza Lima se verían beneficiados económicamente.

Gremio puso exorbitante precio a Erick Noriega

Desde hace meses, el nombre de Erick Noriega viene siendo vinculado con diversos clubes de Europa y, recientemente, se informó que está en el radar del Como de Italia. En ese contexto, el medio brasileño ‘Terra’ reveló que Gremio ha decidido incrementar su precio en el mercado.

Con la intención de obtener un mayor beneficio económico por una de sus figuras, la directiva del ‘Tricolor’ ha establecido en 10 millones de euros el monto mínimo para iniciar negociaciones por el ‘Samurái’ . Una cifra que refleja la gran proyección del jugador de la selección peruana.

Gremio elevó el precio de Erick Noriega tras interés de otros clubes.

Cabe señalar que, según los reportes de ‘Terra’, el Como 1907 no es el único club interesado en conseguir el pase de Noriega, ya que otros equipos de Europa han contactado a Gremio para evaluar las condiciones de una posible negociación.

¿Cuánto ganaría Alianza Lima si Gremio vende a Erick Noriega?

En las negociaciones entre Alianza Lima y Gremio, el club blanquiazul logró retener un porcentaje del pase de Erick Noriega con la intención de obtener un beneficio económico en el futuro.

En ese sentido, tomando como referencia la cifra mínima de 10 millones de euros que ha tasado el cuadro brasileño, Alianza Lima obtendría un beneficio de dos millones de euros , monto que supera los siete millones y medio de soles al tipo de cambio actual. Esta cantidad representaría un importante respaldo para la planificación deportiva de los íntimos.

Erick Noriega también interesa a Fiorentina

“La Fiorentina ya contrató al zaguero Viery (excompañero de Noriega) y ahora también monitorea al volante. Noriega nunca escondió el deseo de actuar en Europa. Una salida en enero no está descartada por la dirección gremista, dependiendo de los valores involucrados”, fue la información que compartió el periodista brasileño Fábio Vargas en su cuenta de ‘X’.