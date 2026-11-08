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Prensa brasileña dio rotundo calificativo a Erick Noriega tras clasificación de Gremio: "Perdido"

Erick Noriega tuvo acción con Gremio en la Copa de Brasil y logró su clasificación a la final del torneo. Tras ello, la prensa brasileña no dudó en opinar sobre su rendimiento.

Angel Curo
Prensa brasileña dio rotundo calificativo a Erick Noriega tras clasificación de Gremio
Prensa brasileña dio rotundo calificativo a Erick Noriega tras clasificación de Gremio | Composición: Líbero
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Erick Noriega sigue teniendo regularidad con Gremio y recientemente fue titular en la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil ante Atlético Mineiro. El ‘Tricolor’ logró su clasificación a la gran final tras vencer por 3-1 en el marcador global y la prensa brasileña no dudó en opinar del rendimiento del peruano.

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Prensa brasileña dio rotundo calificativo a Erick Noriega tras clasificación de Gremio

El futbolista nacional sigue destacando en el fútbol internacional y ha recuperado poco a poco su regularidad en las filas de Gremio. Precisamente, el 'Samurái' fue una de las piezas vitales en la clasificación de su equipo a la final de la Copa de Brasil con una asistencia.

Tras ello, el medio brasileño 'GeGlobo' analizó el partido y los rendimientos de los jugadores y fue sumamente crítico con el desempeño de Erick Noriega. Según indicaron, el polifuncional defensa tuvo serios problemas en el marcaje e incluso tuvo responsabilidad en el gol de Atlético Mineiro.

Erick Noriega, Gremio

Erick Noriega fue criticado por la prensa brasileña

Perdido en la marcación, obstaculizó el sistema defensivo. En la jugada que derivó en el gol del Atlético Mineiro, no pudo cerrar el espacio de Lodi. Por otro lado, el 'Samurái' realizó el centro que propició el gol del Gremio, mencionaron.

No obstante, también valoraron que fue el artífice del centro que llevó al empate de Gremio y significó la estocada final para acceder a la gran final del campeonato.

Números de Erick Noriega con Gremio esta temporada

Erick Noriega ha destacado como uno de los futbolistas más consistentes de Gremio en esta temporada, lo que le ha permitido aparecer como titular en varios encuentros. De acuerdo con sus números, el 'Samurái' ha participado en 46 partidos y acumulado 3.581 minutos sobre el campo. A ello se suma que el peruano consiguió marcar dos goles y aportar cuatro asistencias.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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