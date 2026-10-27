DT de Gremio dio firme opinión de Erick Noriega tras victoria por Brasileirao: "Un arma"

Erick Noriega sigue demostrando su talento en el fútbol brasileño en las filas del Gremio. El defensa nacional fue titular en la victoria por la mínima ante Coritiba por la fecha 32, donde dejó un gran rendimiento en el campo y generó los comentarios por parte del técnico Renato Portaluppi.

DT de Gremio dio firme opinión de Erick Noriega tras victoria por Brasileirao

El 'Samurái' tuvo un rol fundamental en el esquema táctico del equipo, integrando por momentos el mediocampo y por otros fungiendo como defensa. Por ello, durante la conferencia de prensa, le consultaron al técnico por los aspectos más importantes de su planteamiento y sorprendió al mencionar a Erick Noriega.

El DT Renato Portaluppi resaltó el funcionamiento del plantel con la línea de tres defensores, ya que permitió que contengan los ataques rivales, pero sobre todo destacó que la presencia del futbolista peruano y su compañero Vinicius sirvieron para generar peligro con el juego aéreo.

Erick Noriega fue titular en la última victoria de Gremio ante Coritiba

"La formación de tres centrales me gustó. De hecho, generamos algunas situaciones en el primer tiempo y prácticamente no le dimos ninguna oportunidad a nuestro rival. Incluso cuando por necesidad retiré a un central y adelanté al equipo, el conjunto siguió funcionando. Así que lo has dicho bien: depende de lo que necesitemos y de dónde juguemos. Sabía que el Coritiba solo tenía dos centrales altos. Por eso puse tres centrales; sumando a (Erick) Noriega y a Vinicius, teníamos cinco jugadores altos en el área. Era un arma que teníamos. Por eso, en cada jugada a balón parado, buscábamos aprovechar esa ventaja", sostuvo.

De esta forma, Erick Noriega sigue demostrando dotes de su talento en el Brasileirao y se perfila a seguir siendo considerado en el esquema del equipo. Además, con esta victoria Gremio rompió una racha de siete partidos sin ganar.

Números de Erick Noriega esta temporada

Erick Noriega ha sido uno de los jugadores más regulares de Gremio en esta temporada, motivo que lo ha llevado a ser titular en varios partidos. Según sus registros, el 'Samurái' ha disputado 42 partidos, sumando 3.220 minutos en campo. Además, por si fuese poco, el peruano logró anotar un gol y brindar tres asistencias.