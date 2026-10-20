Erick Noriega fue humillado por Renato Gaúcho, DT de Gremio: "Llegó con 9 kilos de sobrepeso"

Erick Noriega vuelve a ser noticia en Brasil luego de las declaraciones de Renato Gaúcho, quien se refirió a las condiciones físicas de un jugador que llegó a Gremio con nueve kilos de sobrepeso. El entrenador cuestionó la manera en que se realizan algunos fichajes y remarcó la importancia de evaluar el estado físico y el historial de los futbolistas antes de incorporarlos a un equipo.

Erick Noriega fue humillado por DT de Gremio

Según informó el periodista brasileño Eduardo Gabardo, el futbolista al que habría hecho referencia el técnico sería Erick Noriega. El defensor peruano llegó al conjunto brasileño a mediados de 2025, procedente de Alianza Lima. Sin embargo, es importante precisar que Renato Gaúcho no mencionó directamente el nombre del jugador durante sus declaraciones.

Durante sus declaraciones, el DT fue contundente al cuestionar la planificación de los fichajes y reconoció que él también tiene parte de la responsabilidad por la situación del club. "Todos tienen la culpa. Hay que analizar la responsabilidad de cada uno. Hay que analizar el porcentaje. Me incluyo. Cuando digo que fichan jugadores sin analizar, un jugador llegó al Gremio con 9 kilos de sobrepeso", manifestó.

No obstante, Gaúcho también destacó que el futbolista señalado ya habría superado ese inconveniente físico y se encontraría en buenas condiciones. "Hoy está en su peso ideal y es un buen jugador. ¿Pero nadie se fija en a quién van a fichar? ¿Nadie mira su perfil? No hablamos del aspecto técnico. Hay que mirar su historial. Fichan al jugador. ¿Cuánto tiempo tarda en ponerse en forma?", expresó el estratega, cuestionando los criterios utilizados para contratar jugadores.

Las declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos a la planificación deportiva de Gremio, teniendo en cuenta que el equipo gaucho se encuentra en zona de descenso con una situación que parece ser irreversible.

Prensa brasileña señala que las declaraciones del DT fueron para Noriega

¿Hasta cuándo es el contrato de Erick Noriega con Gremio?

El 'Samurai' mantiene contrato con el Tricolor Gaucho hasta el 31 de diciembre de 2028, esto de acuerdo con información extraída del portal Transfermarkt.