Lionel Messi recibió un duro golpe en la MLS 2026. El astro argentino quedó eliminado de los playoffs junto a Inter Miami luego de perder 1-0 ante Columbus Crew por el segundo partido de la primera ronda. El resultado terminó con las aspiraciones del equipo dirigido por Cristian González de defender el título conseguido en la temporada anterior y provocó una temprana despedida del vigente campeón del fútbol estadounidense.

La eliminación se consumó en los minutos finales del compromiso disputado en el Scotts Miracle - Gro Field. Cuando parecía que Inter Miami podía forzar un tercer encuentro, apareció Santiago Rodríguez a los 92' para marcar el único gol del partido. De esta manera, Columbus Crew consiguió su segunda victoria consecutiva en la serie.

(VIDEO: FOX Soccer)

La eliminación representa una decepción para Lionel Messi, quien había firmado una destacada temporada regular y era una de las principales figuras de la competición. El argentino terminó como uno de los máximos referentes ofensivos de Inter Miami, con 26 goles y 13 asistencias en la MLS. Sin embargo, su rendimiento individual no fue suficiente para llevar nuevamente a su equipo hasta la gran final.

En la primera ronda de los playoffs, el capitán argentino disputó los dos encuentros frente a Columbus Crew, pero no consiguió marcar ni brindar asistencias. Inter Miami tampoco pudo encontrar el camino al gol en ninguno de los compromisos.

Ahora, Lionel Messi deberá pasar la página y concentrarse en los próximos desafíos de su carrera. El argentino tenía el objetivo de conducir nuevamente a Inter Miami hacia el título de la MLS, pero Columbus Crew terminó convirtiéndose en su verdugo. Así, el conjunto de Florida tendrá que replantear su proyecto deportivo para la siguiente campaña, mientras que la competición conocerá a un nuevo campeón en 2026.

Los números de Lionel Messi en la MLS 2026

Lionel Messi disputó 32 partidos de temporada regular, en los que anotó 26 goles y registró 13 asistencias. El argentino conquistó por segundo año consecutivo el Botín de Oro de la MLS y alcanzó las 43 contribuciones de gol, de acuerdo con el balance oficial de la liga. En los playoffs, no marcó ni asistió en el primer encuentro ante Columbus Crew y quedó eliminado tras la derrota por 1-0 en el segundo partido.