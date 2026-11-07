Juan Reynoso rotundo tras su primer triunfo con Necaxa: "Muchas cosas por mejorar"

¡Se acordó de ganar! Con Juan Reynoso en el banquillo, Necaxa consiguió un ajustado triunfo por 1-0 ante Xolos de Tijuana, por la fecha 16 de la Liga MX. El cuadro de Aguascalientes consiguió su primera victoria en la era del 'Cabezón' y puso fin a una racha de 13 partidos sin victorias. Tras el final del compromiso, el estratega peruano tomó la palabra y dio un rotundo análisis sobre el desempeño de sus dirigidos.

Juan Reynoso rotundo tras su primer triunfo con Necaxa

En conferencia de prensa, el extécnico de la selección peruana expresó su alegría por darle una alegría al club tras varias fechas de angustia. No obstante, reconoció que aún queda mucho trabajo pendiente para que el equipo empiece a mejorar en cuanto a resultados y rendimiento dentro del campo.

“Está claro que nos vamos contentos. Habíamos tenido muy buenos rendimientos pero no habíamos sido contundentes. Hoy alcanzó con un gol, alcanzó con un cero atrás pero, como siempre, hay muchas cosas por mejorar. Nos faltó hoy contundencia en el último o penúltimo pase. Creo que con un poquito más de claridad en otra coyuntura el marcador hubiera sido distinto, pero también hay que reconocer que ellos (Xolos) tuvieron un par de ocasiones muy claras”, dijo.

Necaxa ganó 1-0 a Xolos de Tijuana

Así, el estratega peruano valoró el resultado conseguido por sus dirigidos, aunque dejó en claro que todavía existen aspectos por corregir, especialmente en la generación de ocasiones y la precisión en los últimos pases. Reynoso reconoció que Necaxa pudo conseguir una diferencia mayor en el marcador, pero también admitió que su equipo estuvo expuesto a situaciones de peligro ante Xolos de Tijuana.

¿Cómo va Necaxa en la Liga MX?

Con este triunfo, Necaxa de Juan Reynoso llegó a los 13 puntos y se mantiene en el penúltimo lugar de la Liga MX. Vale resaltar que su próximo partido está programado para el domingo 22 de noviembre, cuando visite a Querétaro.