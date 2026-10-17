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Juan Reynoso dio rotundo comentario tras no ganar partidos como DT de Necaxa: "Preocupa"

Juan Reynoso enfrenta dificultades con Necaxa en el Torneo Apertura 2026, acumulando cuatro partidos sin victorias. La situación compromete las aspiraciones del equipo.

Luis Blancas
Juan Reynoso dio fuerte comentario tras no conseguir victorias como técnico de Necaxa
Juan Reynoso dio fuerte comentario tras no conseguir victorias como técnico de Necaxa | Foto: Necaxa
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Juan Reynoso no consigue encontrar regularidad con Necaxa en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El entrenador peruano atraviesa una complicada etapa al frente de los ‘Rayos’, que acumulan cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria y comienzan a comprometer sus objetivos en el campeonato mexicano.

Juan Reynoso debutó con una derrota por 3-1 al mando de Necaxa.

PUEDES VER: Juan Reynoso y un triste mensaje tras caer en su debut con Necaxa: "No es un momento grato"

Juan Reynoso dio fuerte comentario tras no conseguir victorias como técnico de Necaxa

La falta de triunfos también genera preocupación en el estratega nacional, especialmente porque varios de los resultados adversos se produjeron jugando en condición de local. Sin embargo, Reynoso dejó claro que su principal prioridad ahora es cambiar la situación en el siguiente compromiso, cuando su equipo visite a Chivas de Guadalajara.

"Nos preocupa no ganar, y más en casa, pero hoy lo que nos quita el sueño es que en cuatro días tenemos que ir a Guadalajara a hacer un partido más que digno y traernos un muy buen resultado", manifestó el técnico, consciente de la importancia de reaccionar cuanto antes.

La mala racha comenzó en la novena jornada, cuando Necaxa perdió por 3-1 frente a Atlético de San Luis. Después, los ‘Rayos’ cayeron 4-2 ante América pese a ponerse en ventaja en dos ocasiones. La seguidilla continuó con un empate 3-3 frente a Pachuca y una derrota por 2-0 ante Atlas, en un encuentro en el que el conjunto de Reynoso tuvo un hombre más desde el minuto 67.

Juan Reynoso y su objetivo con Necaxa tras no conseguir victorias en la Liga MX

Tras sumar tres derrotas y una igualdad en sus últimos cuatro partidos, el ‘Cabezón’ reconoció su malestar por no conseguir cerrar los encuentros a favor de su equipo. Aun así, insistió en que el plantel debe enfocarse en el desafío que se aproxima y buscar una victoria fuera de casa.

"Ahorita el objetivo es Chivas: intentar revertir la situación, intentar ir a ganar con nuestras herramientas, que los jugadores sigan compitiendo y que se gane en su espacio, en cancha y de una manera leal", señaló Reynoso en conferencia de prensa tras la caída ante Atlas. Ahora, Necaxa tendrá una nueva oportunidad para cortar su mala racha y recuperar terreno en el Apertura mexicano.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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