Juan Reynoso, ex DT de la selección peruana, se pronunció tras llegar a Necaxa: "Responsabilidad"

Juan Reynoso inició una nueva etapa en su carrera como entrenador tras ser presentado oficialmente como nuevo director técnico de Necaxa. El estratega peruano vuelve a un club que conoce bien, luego de su paso anterior por la institución, y asumió el desafío con la intención de mejorar el rendimiento del equipo y conseguir resultados en el corto plazo.

Durante sus primeras declaraciones, Reynoso destacó las condiciones actuales del club y la responsabilidad que implica regresar a una institución con mayores recursos y respaldo organizacional. El técnico reconoció que llega en un momento complejo, pero aseguró que trabajará para revertir la situación.

"Regresar a Necaxa con las condiciones, las comodidades y todo el potencial institucional nos genera una responsabilidad mayor. Ojalá en el corto plazo podamos reflejarlo en un rendimiento y en resultados", señaló.

Juan Reynoso y su objetivo en Necaxa

El entrenador peruano fue claro al referirse al contexto que atraviesa Necaxa y a la necesidad de conseguir una mejora inmediata. Reynoso evitó minimizar el reto y sostuvo que el trabajo deberá estar acompañado de una evolución visible dentro del campo.

"No es un momento fácil; si fuera fácil, no estaríamos llegando en este momento, pero trataremos de dar nuestro mejor esfuerzo para una mejora inmediata y que vengan los resultados", afirmó el estratega.

Su llegada representa el inicio de un proceso en el que buscará transmitir sus ideas al plantel y encontrar una identidad que permita al equipo competir de mejor manera en los próximos compromisos.

El recuerdo de Aguascalientes y su regreso al club

Más allá del aspecto deportivo, Juan Reynoso también expresó su emoción por volver a Aguascalientes, ciudad en la que vivió durante su anterior etapa en Necaxa. El técnico recordó que allí nació su último hijo y destacó los vínculos personales que mantiene con la localidad.

"Me embarga la emoción porque Aguascalientes fue donde nació mi último hijo. La verdad, vivimos cuatro años maravillosos, se extraña. Todavía tenemos amistades dentro de la ciudad", comentó.

Juan Reynoso inició los entrenamientos en Necaxa.

Este componente personal acompaña su regreso a una institución con la que ya tiene una historia previa, aunque ahora afronta el reto desde el banquillo.

¿Cómo jugará el Necaxa de Reynoso?

Respecto a su propuesta futbolística, Reynoso explicó que su equipo deberá adaptarse a las distintas situaciones que presente cada partido. El entrenador remarcó que no pretende encasillar al plantel en un solo sistema, sino que busca que sus jugadores sepan interpretar los momentos del juego.

"Va a haber momentos en que nos toque presionar arriba, otros en intermedio o atrás; atacar con tres arriba o con cuatro", sostuvo.

En esa línea, el técnico agregó que será importante que sus dirigidos comprendan que cada jornada plantea exigencias diferentes. "Tenemos que convencerlos de que cada semana es una prueba distinta y que ellos interpreten los momentos del partido para dar su mejor expresión", concluyó.

Con estas ideas, Juan Reynoso comienza su segunda etapa en Necaxa, con el objetivo de encontrar respuestas rápidas y construir un equipo competitivo.