Juan Reynoso, ex DT de Perú, fue presentado oficialmente en Necaxa: "De vuelta a casa"

Juan Reynoso fue oficializado como nuevo entrenador de Necaxa este lunes 14 de septiembre. El estratega peruano regresa así a la Liga MX después de su última experiencia con Cruz Azul y asumirá el cargo que dejó Martín Varini, quien fue separado tras la derrota por 1-0 ante Puebla en la octava jornada del Apertura 2026.

El panorama que encuentra Reynoso en Aguascalientes no es sencillo. Necaxa suma apenas 8 puntos en el Apertura 2026 y ocupa la parte baja de la clasificación, luego de registrar resultados irregulares en sus primeras jornadas. Los Rayos vienen de perder ante Puebla y anteriormente habían empatado con Tigres y Pumas, además de sufrir derrotas frente a León y Cruz Azul. El principal objetivo del técnico peruano será darle mayor solidez al equipo y recuperar terreno en el campeonato.

"Aquí cerró una etapa y comenzó otra. Hoy abre una nueva como Director Técnico de nuestro equipo. Juan Reynoso es oficialmente el entrenador de los Rayos del Necaxa. ¡Bienvenido de vuelta a casa!", se lee en el post de Necaxa.

Necaxa informó la incorporación de Juan Reynoso.

Para Reynoso, esta oportunidad representa también un regreso especial, pues conoce muy bien el fútbol mexicano. El entrenador de 56 años dirigió anteriormente a Puebla y Cruz Azul, además de haber trabajado como auxiliar en Necaxa. Su etapa más recordada fue con Cruz Azul, al que condujo al título del Guard1anes 2021, poniendo fin a una sequía de 23 años sin conquistar la Liga MX. También consiguió el Campeón de Campeones con la institución cementera.

¿Cuál es el contrato de Juan Reynoso con Necaxa?

De acuerdo con los reportes publicados en México, Juan Reynoso habría acordado un contrato hasta diciembre de 2027, una muestra de que la dirigencia de Necaxa busca darle continuidad al proyecto y no solamente una solución de emergencia para el Apertura 2026. El peruano comenzará a trabajar con el plantel desde este lunes y tendrá como uno de sus primeros desafíos el partido frente a Atlético de San Luis por la novena jornada.

La expectativa alrededor de su llegada pasa por recuperar la identidad competitiva de Necaxa y aprovechar la experiencia que Reynoso ya posee en la Liga MX. El técnico peruano vuelve a un campeonato que conoce, en un club donde incluso tuvo pasado como futbolista, y con el desafío de demostrar nuevamente su capacidad para construir un equipo ordenado y competitivo. Su primer gran reto será cambiar rápidamente la dinámica de los Rayos y alejarlos de la zona baja del Apertura 2026.